Después de un final de candela, Universitario de Deportes y Alianza Lima se podrían enfrentar en una gran final de Liga 1. Desde el 2009 esto no pasa, es una secuencia esperada por todo el país. Por lo deportivo, morbo, y las consecuencias positivas que puede dejar en el país.

La fecha tentativa para estas finales, si se encuentran tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes en la gran final de ida, sería el sábado 4 o domingo 5 de noviembre la ida. Mientras que, la revancha se estaría dando como máximo el miércoles 8 de noviembre, para darle paso luego a la Fecha FIFA de la Selección Peruana.

Bolavip Deportes pudo conocer de manera extraoficial cómo se estaría planificando esta posible final, desde el plano logístico. No será nada fácil por la grandeza de ambos conjuntos, los más populares del Descentralizado. La trascendencia que tienen en el deporte rey, y la cantidad de público que movilizan ambos conjuntos.

Solo falta la fecha final del Torneo Clausura 2023, y arranca la maquinaria. Universitario de Deportes debe recibir a Sport Huancayo en el Estadio Monumental “U”. Sporting Cristal de local chocará contra Alianza Atlético de Sullana. Y Alianza Lima hará lo propio en Cusco, cuando visite a Deportivo Garcilaso.

FBC Melgar también entra en esta discusión de manera casi indirecta, pero dependerá de una catástrofe, un empate o derrota de la “U” como local y ellos ganar en Juliaca contra Deportivo Binacional. Los Cremas tienen la principal opción de jugar las finales contra Alianza Lima, solo tienen que ganarle a Sport Huancayo, y no esperar nada más. Tres puntos son la llave al éxito de los merengues.

¿Por qué Alianza Lima quiere jugar la final de vuelta en el Estadio Monumental “U”?

Completándose todo eso, estaremos viviendo en un gran porcentaje de certeza la localía de Alianza Lima en la primera final. Para luego el gran cierre de Alianza Lima en el Estadio de Monumental “U”, por decisión analizada en La Victoria. Los blanquiazules desean hacer la culminación de temporada en casa del eterno rival, con toda su gente, y así dar un golpe de autoridad a nivel colosal en la historia. En búsqueda del ansiado tri, desean dar la vuelta en barrio ajeno.

¿Qué canales transmitirán los partidos de la fecha 19 del Torneo Clausura?

ADT vs. Mannucci: Liga 1 MAX.

César Vallejo vs. Cusco FC: Liga 1 MAX.

Municipal vs. Cantolao: GOL PERÚ.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: Liga 1 MAX.

Universitario vs. Sport Huancayo: GOL PERÚ.

Binacional vs. Melgar: Liga 1 MAX.

Atlético Grau vs. Unión Comercio: Liga 1 MAX.

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima: Liga 1 MAX.

Sport Boys vs. Cienciano: GOL PERÚ.