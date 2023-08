Joao Grimaldo y su pedido más extremo para final de temporada: "Dios quiera que llegue una propuesta, salir y no volver hasta retirarme"

Joao Grimaldo es un jugador para exportar, puede estar en la élite del deporte rey pronto, pero primero debe estar bien preparado. Sporting Cristal está siendo una excelente casa, para cumplir todos los pasos previos para salir al extranjero.

El extremo rimense en conferencia de prensa habló al respecto. Primero elogió el trabajo de Tiago Nunes: “Me siento en buen momento. El ‘profe’ me ha dado la confianza de arrancar en la mayoría de partidos de titular. (…) El apoyo del hincha me inspira a seguir, a mejorar, a dar lo mejor de mí para darle alegría a ellos”.

Para Joao Grimaldo hay ejemplo a seguir, y espera su momento: “Bryan Reyna es un gran jugador, si no pudo emigrar ahora, creo que a fin de año le harán una mejor propuesta. Tengo 20 años, Dios quiera que, a fin de año, me llegue una propuesta, salir y no volver hasta retirarme”.

Frente a ADT Tarma, el plan está hecho, el veloz futbolista entiende a la perfección lo trabajado en la semana: “Iremos a afrontarlo de la mejor manera. Estamos preparándonos bastante bien. Venimos haciendo una buena campaña de visita en la altura e iremos a traer los puntos a casa”.

También, como broche de oro, comentó el elogio por parte de Jefferson Farfán hacia su talento. Joao Grimaldo, siempre humilde y perfil bajo: “Halagador e inspirador para mí para poder seguir y que un mundialista como él haya mencionado mi nombre para ir a la Selección”.

El posible once de Sporting Cristal para el siguiente partido

Sporting Cristal regresa a la actividad cuando enfrente a ADT de Tarma por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Tiago Nunes pondría el siguiente once: Renato Solís, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Rafael Lutiger, Leandro Sosa y Nicolás Pasquini. Jesús Pretell, Yoshimar Yotún y Alejandro Hohberg. Joao Grimaldo e Irven Ávila.

¿Cuándo juega Sporting Cristal su siguiente partido?

El siguiente partido de Sporting Cristal es el día domingo 6 de agosto a las 3:15 PM en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Tarma contra ADT de Tarma.