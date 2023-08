Edinson Cavani se transformó en nuevo jugador de Boca Juniors y se ubica en uno de los fichajes más importantes que ha registrado el fútbol en Argentina y el continente.

El delantero charrúa de 36 años y con 367 goles en su carrera, ya está trabajando bajo el mando de Miguel Almirón y se especula que podría ser titular en el duelo de revancha del Xeneize ante Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, su llegada también ha permitido reflotar un particular recuerdo que dejó en la Copa América 2015. Esto porque en Chile se lanzó una campaña para generar conciencia sobre el cáncer y la importancia de hacerse chequeos preventivos a la próstata. Imagen en la que se utilizó su altercado con Gonzalo Jara y su ‘dedazo’.

“Estuve amagando durante ocho años al tema del dedo”, comentó Jara en el spot publicitario de TNT Sports Chile junto con la fundación Chilesincáncer. Cabe consignar que el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile.

¿Qué le dijo Cavani a Jara?

El episodio registrado el 24 de junio en la Copa América de 2015 pasó a la historia y dio la vuelta al mundo entero. En dicha jornada, la selección de Chile conducida por Jorge Sampaoli venció por 1-0 a Uruguay y a la postre se coronó campeón del torneo. Final en la que superó a la Argentina de Messi y Gerardo Martino.

Pero el enfrentamiento entre Jara y Cavani desencadenó con el dedo del jugador trasandino sobre el delantero charrúa. “Fue parte de la picardía del barrio. Me salió súper natural (…) él me puteó y me pegó un codazo. Pero no fue por el dedo. Veníamos de una discusión, le dije un par de cosas de su vida personal y se salió mal del partido”, recordó en su momento futbolista que ahora juega en Coquimbo Unido.