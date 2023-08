Sporting Cristal está con la alegría de haber sumado tres puntos trascendentales en Liga 1. Es el líder absoluto del Torneo Clausura 2023 después de un triunfo importantísimo ante Deportivo Municipal en el último minuto, demostrando estar con la vigencia del caso.

El entrenador suyo habló sobre el partido en general. Para Tiago Nunes en conferencia de prensa, hay un poco de ansiedad a la hora de jugar. Pero eso se va descomprimiendo con el pasar de los resultados, lo mencionó hace poco el director técnico de Sporting Cristal.

Pero eso no es lo más fuerte, el brasileño habló sobre la Selección Peruana de Fútbol: “La Selección define el torneo, hay cosas raras que pasan en las convocatorias, son convocatorias que no suceden en fechas FIFA, perdemos jugadores para partidos importantes, somos 100% hinchas de la Selección, pero tenemos que entender que estamos metidos en un torneo importante”.

Dejando un mensaje alerta, sobre lo que significa como tal el proceso de convocatorias, y lo que sufren los clubes locales, con ello: “Me preocupa que los jugadores no estarán disponibles para el partido contra Boys, ese partido debería ser antes de la fecha FIFA, me parece que es difícil jugar en plena fecha FIFA, tenemos que confiar en los jugadores que tenemos. Hay jugadores que al inicio no tuvieron minutos y han probado su valor”.

Hasta ahí ese tema denso, el cual seguramente se podrá analizar más al detalle. Tiago Nunes también le dio a la organización arbitral, por el manejo del partido: “No he visto la jugada todavía, si no fuese penal es una injusticia, si fuese así, la gente de Municipal está en su derecho de estar inconforme. Muchas veces he hablado de estas situaciones. Hay VAR, por ejemplo, en el gol de Chávez, hasta ahora no entiendo por qué se anuló. De los dos penales, no sé si los dos fueron, pero está el árbitro y el VAR, si ellos dos se equivocan, debemos cerrar todo”.

