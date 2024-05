Alianza Lima y Colo Colo se juegan la vida en la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Peleando por quedar en el segundo y tercer puesto de la serie, ambos saben que el ganador tendrá un pie y medio en la tercera casilla, mientras que el perdedor se quedará sin nada.

Quizá por ello el técnico Jorge Almirón declaró con mesura sobre el duelo entre Alianza Lima y Colo Colo. Consciente que el partido de la Copa Libertadores 2024 también podría definir su futuro en el cargo, el entrenador habló con la prensa y valoró las virtudes del equipo de Perú.

Instalados en Lima, el plantel de Colo Colo brindó una conferencia de prensa con Jorge Almirón a la cabeza. El técnico solo tuvo palabras de elogio para Alianza Lima y reveló dos grandes virtudes: “Vamos a jugar en una cancha difícil ante un equipo con mucha historia. Siento mucho respeto por Alianza Lima y en la Copa Libertadores no hay rival chico”.

Hablando también sobre el público de Matute, Jorge Almirón no bajó la intensidad de sus palabras y mencionó que el hincha de Alianza Lima es conocido en todas partes por su pasión: “La gente se va a ser sentir y con un equipo que cuenta con muchos jugadores de experiencia, por lo que el respeto está”.

Carlos Zambranov vs. Arturo Vidal. (Foto: Composición Bolavip)

Si bien Arturo Vidal retó a los jugadores de Alianza Lima con picante frase, el técnico Jorge Almirón ha tomado otra postura y está más a la expectativa. Sin declarar que llega por los tres puntos, el entrenador es cauteloso en el duelo por la Copa Libertadores 2024.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.