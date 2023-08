Hoy por hoy pensar un futuro de Sporting Cristal sin Tiago Nunes, resulta poco claro, no es algo que termina de imaginarse. El entrenador brasileño llegó a revolucionar la interna del conjunto rimense, mediante trabajo y excelentes rendimientos generales.

Las últimas semanas han sido de mucha intensidad para el director técnico, debido a los temas arbitrales, los partidos complicados que se le presentó, entre otros detalles. Por eso, sus conferencias de prensa son demasiado interesantes de analizar.

Tiago Nunes, después de ganarle a Deportivo Municipal, arrancó así: “Es momento de valorar el trabajo de todos. ¿Saben por qué? Hemos hecho un gran esfuerzo. Vengo molestando todo el santo día a nuestra directiva. Yo creo que no me soportan más, porque los molesto todo el día por todas las cosas que ustedes puedan imaginar. Para mejorar la estructura interna y pelear por los intereses de nuestro club”.

Criticando la gestión del campeonato por parte del comité organizador, con fundamentos bastante claros: “Hemos solicitado desde hace 15 días que este partido se realice lunes o martes para estar recuperados físicamente. No se dio por otros intereses: televisión, liga… cosas que no controlamos. Los muchachos no están satisfechos con lo que estamos haciendo, quieren más y esto no está escrito hasta el final”.

Y en la parte final del primer video, podemos ver cómo Tiago Nunes habla de un futuro Sporting Cristal sin él. Ya que se considera como un facilitador de oportunidades para sus jugadores, junto a dejar un proyecto seguro de cara a la siguiente temporada. ¿Sintiéndose lejos? Ya queda a libre interpretación ese asunto.

Conferencia de prensa de Tiago Nunes (Entrenador – Sporting Cristal):

