Universitario de Deportes cayó por 1-0 contra Corinthians por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. El cuadro brasileño jugó con un equipo lleno de alternativas y aun así no tuvo problemas en vencer a los cremas.

Este resultado no le sirve para nada a los merengues, que esperaba al menos un empate. La próxima semana será el encuentro de revancha ante el Timao en el estadio Monumental de Ate y esperan el milagro.

Sin embargo, en la conferencia de prensa, después del cotejo entre brasileños y los estudiantiles. El entrenador Jorge Fossati habló de lo que fue el compromiso que llevó a su equipo a la derrota.

“Nos quedamos con la bronca de no podernos llevar siquiera un punto, tampoco creo que hicimos los méritos para más que eso. Era lo que íbamos a intentar con los cambios, cuando había llamado a Emanuel Herrera, lo llamé antes de la falta de Valera, estaba hablando con él y Calcaterra, llegó la expulsión de la que no puedo opinar porque estaba lejísimos”, mencionó Fossati.

Por último, el uruguayo mostró su molestia con el VAR, porque piensa que no ha sido atento y justo con ellos a lo largo de la competencia.

“El VAR estuvo atento, creo que cumplió su función, lamentablemente para nosotros no ha sido así a lo largo de la competencia, cuando tuvo que ver otras cosas mucho más groseras que esto, no las vio. Pienso que por eso estamos en este round y no en octavos, precisamente porque ligamos muy mal con los arbitrajes”, añadió.

¿Cuándo se jugará Universitario vs Corinthians?

El encuentro de revancha entre Universitario de Deportes y Corinthians se disputará el próximo martes 18 de mayo desde las 19:30 hrs. (hora peruana) en el estadio Monumental de Lima.