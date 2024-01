Universitario no aguantó más y tomó radical decisión sobre Roberto Siucho

Roberto Siucho sumó sus primeros minutos con Universitario en la temporada 2024, pero esos fueron los últimos. Jugando ante la Universidad César Vallejo un cotejo amistoso, el volante ingresó en la segunda parte, pero tuvo una actuación para el olvido.

Recibiendo duras críticas por parte de los hinchas de Universitario, el cuadro crema tomó una decisión determinante y no contará con Roberto Siucho para la temporada 2024. Teniendo contrato hasta diciembre de este año, el volante tendrá que buscar un club para que vaya a préstamo o que lo compre.

“Roberto Siucho no continuará en Universitario. No viaja a Miami y el comando técnico decidió que tenga continuidad en otro club y ya se activó la búsqueda para conseguir su préstamo”, comentó el periodista deportivo Gustavo Peralta en sus redes sociales.

También es válido mencionar que la temporada 2023 Roberto Siucho se iba a ir a Carlos Mannucci, pero al final el técnico Jorge Fossati pidió que se quede. Luego, para finales del 2023, iba a buscar un club, pero entre la salida del estratega y la llegada de Fabián Bustos se quedó en el aire.

Desde el lado contractual, Roberto Siucho tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2024. Si bien puede salir a préstamo o comprado por otro club, la ventaja que tiene es que su ficha no es tan alta pues solo vale 75 mil euros, según Transfermarkt.

¿Cuáles son las estadísticas de Roberto Siucho en la temporada 2023?

Llegando desde China a Universitario, lamentablemente para Roberto Siucho, la temporada 2023 no disputó ni un minuto de manera oficial. No participando ni en la Liga 1 ni en la Copa Sudamericana, el volante no sumó tiempo de juego.

¿A qué clubes podría ir Roberto Siucho?

Roberto Siucho podría ir a clubes de la Liga 1 que decidan acceder al préstamo o comprar su ficha. Se recuerda que en la temporada 2024 Carlos Mannucci mostró interés por el volante de Universitario.