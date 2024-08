Universitario recibirá su Centenario este miércoles 7 de agosto en el Estadio Monumental. Realizándose una fiesta llamada la ‘Noche Eterna’, la gran pregunta del hincha es qué jugadores estarán en la celebración. Pero, quizá la interrogante más grande es si Raúl Ruidíaz estará presente en el evento.

Si bien parece lejana su desvinculación del Seattle Sounders para llegar a Universitario, el hincha crema tiene la esperanza de que Raúl Ruidíaz esté por lo menos en la fiesta de la ‘Noche Eterna’ para recibir el Centenario del plantel merengue en el Estadio Monumental.

Lamentablemente Raúl Ruidíaz no estará presente en la ‘Noche Crema’, al menos no físicamente, pero no se descarta que tengan algún video de él. Así lo confirmó el periodista Gian Franco Zelaya: “Para los hinchas que piensan que Raúl Ruidiaz hará su “mágica aparición” en la Noche del Centenario , los vuelos de Seattle a Lima por lo menos demoran 10-11 horas y tuvo a que salir 6 am para llegar 9 pm. ¡Imposible!”.

El que sí estará, y de manera confirmada, es el exportero Óscar Ibáñez. Siendo una presencia inesperada pues hace unos días era el técnico de Cienciano del Cusco, el estratega no sigue más en el plantel del ‘Ombligo del Mundo’ y confirmó su presencia en la ‘Noche Eterna’ por el Centenario de Universitario.

Y es que la presencia de Óscar Ibáñez no estaba asegurada pues era técnico de Cienciano cuando recibió la invitación, y tendría que estar preparando su próximo partido por la Liga 1, pero luego de quedar libre, ahora sí se oficializó que estará presente en la ‘Noche Eterna’ de Universitario.

¿Cuánto gana Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz gana 3 millones de dólares en el Seattle Sounders. Llevándose al mes 250 mil dólares en promedio, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2024.

¿Cuánto es el valor de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 2,50 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado hasta diciembre del 2024 por Seattle Sounders, el delantero de Perú es jugador franquicia de la MLS y estrella del plantel.

¿Qué canal pasará EN VIVO el Centenario de Universitario?

La fiesta por el Centenario de Universitario se podrá ver EN VIVO por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar Deportes. Además, también tendrás la señal online por internet a través de Movistar Play.

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el Centenario de Universitario?

Para poder ver EN VIVO y GRATIS la fiesta por el Centenario de Universitario debes contar con el paquete de Movitar Deportes pues GOLPERU es la única señal oficial que transmitirá la celebración EN DIRECTO desde el Estadio Monumental.