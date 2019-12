En Fox mostraron el mensaje que Aránguiz le habría mandado a un dirigente de Boca

Ayer, Boca presentó la que es ahora su nueva comisión directiva en un acto comandado por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

Presidente y vicepresidente del club de La Ribera realizaron su primera presentación pública tras ser electos por los socios del club.

Cabe recordar que Juan Román Riquelme será el encargado de dirimir las cuestiones futbolísticas a partir del 2020.

A raíz de esto, en las últimas horas comenzaron a surgir nombres de jugadores que podrían arribar al xeneize en los próximos meses.

Uno de ellos es el de Chárles Aránguiz, mediocampista del Bayer Leverkusen y la Selección de Chile.

En Fox Sports mostraron en vivo el mensaje que el futbolista habría mandado a un dirigente del equipo interesado en sus servicios.

"YO ESTOY DISPUESTO A IR A BOCA PERO LOS DIRIGENTES TIENEN QUE PONERSE DE ACUERDO"#CentralFOX El mensaje que Charles Aránguiz le habría mandado a una persona que intenta convencerlo de que llegue al Xeneize pic.twitter.com/rHSxtRpc3N — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 20, 2019

"Yo estaría dispuesto a ir a Boca, pero primero tendrían que arreglar los dirigentes y el Leverkusen. Dicen que no, yo no podría obligarlos. Acá me han tratado muy bien", fue el texto leído por Juan Fernández en la edición matutina de Central Fox. ¿Llegará al xeneize?

