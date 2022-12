Uno de los temas que más llamaron la atención en la primera fase de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, fue como de un momento a otro André Onana no siguió siendo parte del once titular de la Selección de Camerún que encabeza Rigobert Song. En su lugar para la segunda jornada con Serbia estuvo Devis Epassy. Tal elección tenía un trasfondo que, horas más tarde, salió a la luz en medios de comunicación y redes sociales.

Mediante un video al mejor estilo cámara oculta, se podía escuchar como el entrenador apuntaba con munición pesada contra el portero del Inter de Milan: “Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste. En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘Pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte’”.

Bajo ese clima, André Onana, que tampoco jugó ante Brasil en el último compromiso de la Selección de Camerún por el Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar 2022, este viernes 23 de diciembre emitió un comunicado a través de sus redes sociales con el que informa que determinó no volver a ser parte del combinado de su país.

''Sólo los cameruneses pueden entender lo que significa jugar para 'Los Leones Indomables'. Pero toda historia, por muy bella que sea, tiene su final. Y mi historia con la selección de Camerún ha llegado a su fin. Los jugadores van y vienen, pero Camerún está por encima de cualquier jugador y cualquier persona'', expresó el futbolista de 26 años.

Para cerrar, remarcó que respaldará desde afuera: ''Camerún permanece eterno y así lo hará mi amor por la selección y por nuestra gente, que siempre nos ha apoyado independientemente de las dificultades que atravesáramos. Mi sentimiento nunca cambiará. Mi corazón camerunés continuará latiendo donde quiera que vaya y pelearé por levantar la bandera de Camerún lo más alto posible. Seguiré apoyando como aficionado, como uno más de los 27 millones de cameruneses que nos siguen en cada partido''.