Bruno Fernandes, refiréndose directamente a Cristiano Ronaldo, salió a aclarar sus palabras tras el Manchester United vs. Manchester City.

Existe una realidad. Desde que Cristiano Ronaldo se fue, el Manchester United comenzó a repuntar. De hecho, el conjunto de Erik ten Hag, post Copa del Mundo de Qatar 2022, hilvanó siete triunfos consecutivos, incluido el 2 a 1 de este fin de semana en el clásico en el Old Trafford sobre el Manchester City con goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford (Jack Grealish había marcado primero para la visita).

Justamente fue el ocho portugués quien, tal vez sin querer, reavivó la polémica con CR7, al lanzar una frase que quedó a la libre interpretación de la prensa que no dudó en relacionar sus dichos con su compatriota, con quien, por cierto, ya protagonizó ciertos trascendidos de distanciamientos justo antes de viajar juntos al certamen ecuménico de Medio Oriente.

“Ahora estamos jugando como un equipo. Hace algunos meses, algunos jugadores jugaban solos, para sí mismos. Ahora lo hacemos unos para ayudar a los otros”, declaró Bruno Fernandes tras el triunfo del Manchester United 2 a 1 frente al Manchester City, dejando el escenario abierto para que se adjudiquen sus palabras a Cristiano Ronaldo.

No obstante, el exSporting de Lisboa aclaró su comentario a través de su cuenta de Instagram: “Gracias a algunos por publicar exactamente las palabras que dije. Sé que es difícil ver al Manchester United hacerlo bien y no tienen nada que hablar sobre nosotros aparte de buenas cosas! No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano!'', subrayó.

En ese mismo sentido, añadió una frase más intentando resaltar la productividad de The Red Devils en este 2023: ''Cristiano fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y como he dicho en muchas entrevistas desde el Liverpool está siendo increíble y actuando como un equipo podéis ver los resultados de ello. Seguimos!”.