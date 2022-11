La salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United fue uno de los bombazos de las últimas horas. El club anunció este martes la rescisión del contrato del futbolista portugués. Bruno Fernandes, su compañero de equipo y selección, se pronunció tras el comunicado oficial.

El drama entre Manchester United y Cristiano Ronaldo ha llegado a su final. Luego de la polémica entrevista del atacante y días de alta tensión, las partes llegaron a un acuerdo para poner fin al contrato de manera anticipada.

Todo esto ocurrió mientras CR7 se prepara para su debut en el Mundial de Qatar 2022. En la concentración de Portugal, comparte con 2 de sus ahora excompañeros de los Red Devils, Bruno Fernandes y Diogo Dalot.

Palabras de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes habló sobre Ronaldo en conferencia de prensa y aseguró que no tuvo ninguna influencia en lo ocurrido. "Cristiano no lo consultó conmigo. Es su decisión personal. Le involucra a él y a su familia. No hemos hablado de ello. En lo que estamos concentrados es en la Copa del Mundo. Lo saben, saben lo importante que es para él y para nosotros jugar esta competición, es el sueño de cada futbolista".

"No me siento incómodo, no tengo que elegir un lado. Ha sido un privilegio jugar con Cristiano en el equipo nacional y en el club. Fue un sueño, Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí. Fue un sueño hecho realidad, pero nada dura para siempre, fue bonito mientras duró. Ha tomado una decisión diferente por su vida, para su carrera y tenemos que respetarlo, estemos de acuerdo o no" añadió.