En un partido insólito, donde se adicionó prácticamente medio tiempo de una prórroga, Al Nassr pudo dar la vuelta el resultado en ese cuarto de hora que el árbitro decidió darle, Cristiano Ronaldo no anotó ninguno de los tres goles.

El Bicho tuvo una mala jornada, no estuvo preciso, aunque tuvo la mejor chance del partido para anotar, no pudo hacerlo. Probó de todas las formas posibles, en jugada y con balón parado, pero no pudo. De todos modos Al Nassr tuvo que apelar a los -increíbles doce minutos de adición- para dar vuelta el partido y ganar por 3 a 1, todos los goles locales llegaron en ese insólito tiempo de adición.

Es que Al Nassr sufrió muchísimo en el partido, comenzó mal, distraído, disperso, el propio Ronaldo tuvo una mala jornada, desde el primer minuto que no supo controlar un pase largo se notaba que no iba a ser una buena jornada.

Mucho más después que Al Batin encontró el primer gol, con un suspenso largo por una posible falta que llevó a revisar la jugada en el VAR, sin embargo, a pesar de que tardaron mucho en decidir, el gol de Renzo López sumó al marcador.

Con ese resultado la visita aguantó hasta el minuto 93, incluso viendo como Ronaldo erró una pelota increíble, pero soportaba el envión de Al Nassr, eso sí, cuando el árbitro mostro la adición de doce minutos, sí ¡doce minutos! se desarmó la visita y llegó el empate de Al Nassr con Abdulrahman Ghareeb con el pase de Luis Gustavo.

Y en el minuto 11 de adición llegó lo que se daba, a segundos del final, Mohammed Al Fatil anotó el 2 a 1 en medio del enojo de los visitantes y la algarabía local, que vio como Mohammed Maran anotó el tercero en el minuto 105, porque no solo se jugaron doce, terminaron siendo quince minutos más del tiempo oficial de juego y donde Al Nassr concreta el regreso a la punta del torneo en Arabia Saudita.