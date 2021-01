Esto fue lo que se dijeron Duván Zapata y Zlatan Ibrahimovic sobre el final del partido

Sobre el final del compromiso entre AC MIlan y Atalanta en el estadio San Siro, los dos goleadores se cruzaron tras un reclamó de un tiro penal por parte del futbolista sueco, al juez central del compromiso, al que Zapata aparentemente se le burló.

A Zlatan no le gustó para nada la actitud del colombiano al que le respondió de una particular manera, a lo Zlatan Ibrahimovic. "No se puede terminar un partido sin penaltis. ¿Quieres el 13?" le dijo el 'Toro' en referencia a las 12 anotaciones que lleva el sueco en esta temporada.

Zlatan Ibrahimovic a Duvan Zapata:



"He marcado más goles que partidos has jugado en tu carrera"

Tras lo sucedido, el delantero sueco respondió entre risas con su auténtico estilo, a lo que obligó a Duván Zapata a darle la espalda. "De qué estás hablando? Tengo más goles que los partidos de toda tu carrera".

Los números avalan la respuesta de Zlatan Ibrahimovic, pues durante su carrera en Suecia, España, Italia, Francia y Estados Unidos, el sueco ha marcado 498 goles, mientras que el delantero colombiano ha disputado 371 partidos.

