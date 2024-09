El Al Nassr ya inició su temporada 2024/2025 con las dos primeras jornadas de la Liga Pro Saudí, de las que sacó un empate 1 a 1 con Al Raed y un triunfo 4 a 1 sobre Al Feiha. De este modo, el conjunto que encabeza Cristiano Ronaldo suma cuatro unidades en la tabla de posiciones que ya lidera el Al Hilal que en sus presentaciones cosechó 6 de 6.

Pero a pesar de haber puesto en funcionamiento el nuevo proceso (de hecho por estas horas el plantel se esta preparando para su compromiso por la tercera jornada de este viernes 13 de septiembre contra el Al Ahli), la relación con el entrenador Luis Castro no quedó bien tras las frustraciones acumuladas durante el curso anterior.

La eliminación en la Liga de Campeones de la AFC, la estrepitosa caída 4 a 1 en la Final de la Supercopa de Arabia Saudí, la derrota en los penales de la Copa del Rey de Campeones (estas dos últimas a manos del Al Hilal) y el segundo puesto en la liga, son fundamentos suficientes para poner en duda la continuidad del estratega portugués.

Pero claro, como la directiva del Al Nassr aún no había amarrado al reemplazante, no tomó la decisión de expulsar a Luis Castro. No obstante, en los primeros instantes de esta semana, conforme a La Gazzetta dello Sport, el club de Arabia Saudí ya habría alcanzado un acuerdo con un entrenador que hasta hace pocos meses estaba dirigiendo a uno de los gigantes de la Serie A.

Stefano Pioli estaría cerca de ser el nuevo entrenador del Al Nassr.

Se trata de Stefano Pioli, que el 26 de mayo pasado puso fin a un proceso en el AC Milan que duró cerca de 4 años y medio, en el que alcanzó a acumular 240 partidos y un Scudetto, el de la temporada 2021/2022. Además, en su trayectoria también resaltan sus pasos por Fiorentina, Inter de Milán, Lazio y Bologna, entre otros.

La llegada de Stefano Pioli al Al Nassr sería una buena noticia para el AC Milan

Según La Gazzetta dello Sport, la llegada de Stefano Pioli al Al Nassr de Cristiano Ronaldo sería una buena noticia para el AC Milan. Es que el club italiano habría acordado hacerse cargo del salario del entrenador durante el año que le restaba del contrato (hasta mediados del 2025), siempre que no firmara con otra institución.

Cristiano Ronaldo, entre los objetivos colectivos y personales

Cristiano Ronaldo aún tiene la espina de no poder ganar un título oficial con el Al Nassr. Por eso, en esta temporada, que será la segunda que jugará completa, fija uno de sus objetivos en ganar la Liga Pro Saudí, la Copa del Rey de Campeones, la Supercopa de Arabia Saudita o la AFC Champions League.

No obstante, no desvía sus fuerzas de su objetivo personal. El astro portugués, que anotó su tanto número 901 en la fecha FIFA, ya advirtió que tiene entre ceja y ceja llegar a los 1000 goles.