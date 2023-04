Este jueves 13 de abril el Al Nassr de Cristiano Ronaldo oficializó, en medio de rumores de conflictos, la salida de Rudi García: ''Al Nassr puede anunciar que el entrenador Rudi García ha dejado el club de común acuerdo. La junta y todos en el Al Nassr quisieran agradecer a Rudi y a su personal por su dedicado trabajo durante los últimos 8 meses''.

Pocos minutos después del anuncio que la institución saudí realizó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, confirmó que quien tomará las riendas del equipo que integra CR7 será Dinko Jeličić: ''Podemos anunciar que nuestro entrenador U19, el Sr. Dinko Jelicic, será el nuevo entrenador en jefe del primer equipo. Buena suerte, Sr. Dinko''.

Claro, si bien, en principio, sería para ocuparse de las indicaciones tácticas solo durante los próximos partidos (mientras la directiva encuentra el reemplazante definitivo de Rudi García), el ambiente del fútbol (y sobre todo los hinchas del Al Nassr) esperaba un nombre rutilante, con mayor experiencia que, especialmente, transmita autoridad.

¿Quién es Dinko Jeličić? El nuevo DT de Cristiano Ronaldo

Dinko Jeličić, hasta entonces, estaba al frente del elenco Sub 19 del Al Nassr. En su camino como estratega resalta su paso por el Radnik Sesvete de la primera división de Croacia (hizo su debut en la conducción técnica el cuatro de junio del 2011), la Selección Sub 19 y Sub 20 de Croacia (entre 2011 y 2013), Foolad Yazd de la Liga de Irán (2014/2015), NK Novigrado de la segunda división de Croacia (2015/2017) y NK Rudes (2021) y NK Kustosija Zagreb (2022), ambos también de Croacia, en este caso del torneo principal. Además, en 2017 fue director de divisiones juveniles del Alavés de España.

Los partidos que le restan al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Al Al Nassr de Cristiano Ronaldo le restan entre ocho y nueve encuentros en lo que resta de la temporada. Por un lado, le quedan siete jornadas de la Liga Profesional Saudí (se ubica segundo con 53 unidades, a tres del puntero Al Ittihad) y, por el otro, la Semifinal (vs. Al Wahda el lunes 24 de abril) y presunta Final de la Copa del Rey de Campeones.