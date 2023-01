El encuentro que el Real Madrid disputó frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica el último fin de semana por la fecha 16 de LaLiga, dejó una jugada que fue el principal tema de debate de los programas deportivos de España: el penal que César Soto Grado, tras revisión del VAR a cargo de Ignacio Iglesias Villanueva, le otorgó a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Y si bien el beneficiado en este caso fue el conjunto merengue, Thibaut Courtois no tuvo problemas en admitir que para él no era penal: ''Creo que la primera es muy desafortunado que se pite un penalti por eso. No cambia la jugada porque le haya rozado el balón. La de Alaba es difícil porque ellos dicen que te ayudas con la mano para no caer en el suelo, es la posición natural. Él se resbala y para no dar quiere quitar la mano, pero es penalti''.

Por este mismo tema de la polémica con Villarreal, el portero del Real Madrid le apuntó a las dos entidades que regulan el fútbol en Europa: “En verano viene alguien de la UEFA o de la FIFA a explicarte todo. Lo raro es que luego pasan cosas que justo en esa reunión se dice que no se pitan o que sí. Te crea esa confusión de no saber por qué''.

Para Thibaut Courtois jugar en Riad será como estar ''en casa''

"Es un placer venir a Arabia Saudí. Nos sentimos bienvenidos, sabemos que tenemos muchos aficionados porque lo hemos visto las dos veces que hemos jugado aquí. Para nosotros es como jugar en casa. El Madrid es un club de todo el mundo y es bonito poder venir y estar cerca de aficionados que no siempre pueden venir a Madrid. El partido será difícil, ellos tienen un buen equipo, un entrenador que anima mucho desde fuera y aprieta a sus jugadores. Será un partido intenso con un ritmo alto. Será complicado pero esperamos que los aficionados nos empujen a la victoria", dijo Thibaut Courtois en conferencia de prensa a raíz del partido con el Valencia de Gennaro Gattuso por la Supercopa de España.

Thibaut Courtois opinó sobre la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr

“Demuestra que es un país que quiere mejorar mucho en los deportes. Yo no puedo opinar mucho sobre Cristiano, pero demuestra que Arabia Saudí quiere mejorar mucho en los deportes. Es importante que un jugador de su nivel haya venido aquí y creo que lo han traído para ganar la Liga”, expresó Thibaut Courtois sobre la llegada de CR7 al Al Nassr.