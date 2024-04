Cristiano Ronaldo se encuentra esperando la sanción que le recaerá, por parte de la Federación de Fútbol Saudí, por la expulsión que recibió en la Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí el lunes 8 de abril. El portugués vio la roja cuando golpeó dos veces con su codo al defensa del Al Hilal Ali Al-Balihi, cuando faltaban 5 minutos para el pitazo final.

Pero eso no fue todo. Las cámaras captaron el momento preciso en el que CR7 amagó con pegarle al árbitro Mohammed Al-Huwaish. El motivo de la tarjeta y su reacción, fueron descritos en el informe del juez como “comportamiento vergonzoso después de utilizar el codo con fuerza excesiva”, testimonio suficiente para recibir, por lo menos, dos fechas de suspensión y una multa de 20 mil riales.

No obstante, el Al Nassr no se quedó de brazos cruzados. Salió a defender a su máxima figura con un comunicado enviado al Comité de Disciplina de la Federación Saudí, en la que detalla que la expulsión no ”fue merecida” porque Cristiano Ronaldo estaba “compitiendo por la pelota y tratando de jugarla rápidamente”.

Lo cierto es que los medios locales aseguran que tal notificación ni siquiera se puede tomar como una apelación, además de que el ente competente no le dará lugar para informar el castigo para el delantero luso. En ese mismo sentido, reafirman lo reportado desde hace días. Lo más probable es que en esta semana se den a conocer los dos juegos de suspensión y el monto de recargo que deberá depositar.

Cristiano Ronaldo ya fue sancionado en febrero por su conducta

Cristiano Ronaldo no aguantó los gritos a favor de Lionel Messi en el encuentro que disputó con el Al Nassr vs. Al Shabab el pasado 25 de febrero. Ante esta situación, CR7 realizó gestos cerca de sus genitales, comportamiento que fue considerado por el Comité de Disciplina de la Federación de Fútbol Saudí como una ”actitud impropia para el deporte”.

Por tal motivo, el Bicho fue penado con un partido de suspensión y 7 mil 500 euros de multa. Por eso no pudo ser tenido en cuenta por el entrenador Luis Castro para el juego frente al Al Hazm del jueves 29 de febrero (el tanteador fue 4 a 4).

Los partidos del Al Nassr que podría perderse Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo recibe dos fechas de suspensión, no podrá estar en los dos próximos duelos del Al Nassr correspondientes a las jornadas 28 y 29 de la Liga Pro Saudí. Se trata del encuentro con el Al Feiha de este viernes 19 de abril y del choque con el Al Khaalej del sábado 27 del mismo mes.