Cristiano Ronaldo, por primera vez, pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Para la próxima Copa Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, faltan menos de dos años. No obstante, Cristiano Ronaldo ya no se anima a ser categórico con su presencia. Por lo contrario, en medio de un homenaje por sus 200 presencias con la Selección de Portugal, reconoció que hay chances de que no llegue.

”Seré honesto, y yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, ​​a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, y creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo: vivir el momento, disfrutar el momento. Lo que estoy calificado para hacer ahora, lo haré”, apuntó cuando le consultaron a raíz del torneo global.

Además, en esa misma línea, también se refirió al cierre de su carrera y al objetivo que se planteó en su canal de YouTube de alcanzar los 1000 goles oficiales: ”Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora sólo quiero alcanzar mil goles. Pero el principio es este: vivir el momento, ver desde mis piernas, la respuesta. Si viene el mil, genial, si no, nadie marcó más goles que yo tampoco, así que…”.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para los futbolista portugueses

Cristiano Ronaldo aprovechó el premio que recibió para enviar un mensaje sobre lo que significa para él representar a la Selección de Portugual y, de paso, le lanzó un dardo a los futbolistas de las generaciones venideras: ”Me gustaría decir, sobre todo aquí, a mis compañeros: no veo que, después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, The Best FIFA, etc., creo que no hay nada mejor que representar a la selección, llegar a la selección. Repito: jugar, representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos”.

Cristiano Ronaldo en Qatar 2022, hasta entonces, el último de los 5 mundiales que jugó.

Y enseguida, CR7 disparó: ”Por eso a menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional. Esto pasa rápido y no hay nada mejor que jugar. Escucho a mucha gente decir que Portugal es un país pequeño. Portugal es un país grande. Tenemos que pensar así, tenemos que pensar que, sin importar el tamaño del país, lo tenemos todo, un país extraordinario, la infraestructura que tenemos, los estadios, los magníficos entrenadores que tenemos”.

Y sentenció: ”El potencial de estos jugadores, las estrellas que tenemos, sólo nos falta limar algunas asperezas y pensar que, algún día, seremos grandes. Creo que Portugal será grande, no sólo en el fútbol, ​​sino también en otros deportes”.

Lionel Messi tampoco se la juega con que dirá presente en el Mundial 2026

Lionel Messi también se mantiene cauto frente a la posibilidad de jugar para la Selección Argentina la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ”La verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar el día a día. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz. Ahora pienso en hacer una buena pretemporada que este año no pude e ir viendo. Cuando llegue el momento veré”, respondió la Pulga a Fabrizio Romano.

