Aurélien Tchouaméni admitió que el Real Madrid no le dará el permiso para París 2024

Aurélien Tchouaméni agregó claridad a los trascendidos sobre la postura del Real Madrid de no ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es que tanto él como su compañero en el Merengue Eduardo Camavinga, estaban dentro de la planificación de Thierry Henry para ir en busca de la medalla dorada del campeonato masculino de fútbol que se disputará entre el 24 de julio y el 10 de agosto.

Al respecto, en una conferencia de prensa que brindó este jueves 21 de marzo, en la previa del encuentro amistoso que el combinado galo disputará ante su similar de Alemania por la fecha FIFA de marzo, comentó: ”Evidentemente estar en unos Juegos Olímpicos en tu propio país es algo extraordinario porque no es algo que podamos repetir en nuestra vida, pero el Real Madrid es nuestro empleador”.

En esa misma línea, Aurélien Tchouaméni fue directo para reflejar que la Casa Blanca tomó la postura de no dejar que sean parte de la Selección de Francia que actuará de local en el campeonato olímpico: ”Desde el momento en el que el Real Madrid decidió vetar no tenemos nada para decir. Todo el mundo sabe que no es bueno estar en desacuerdo con tu empleador en la vida diaria, pero lo cierto es que nos gustaría estar”.

Y para sentenciar el tema, agregó: ”Nuestra presencia no será posible, así que seremos los primeros aficionados”. Cabe resaltar que esta determinación del elenco español corre tanto para los futbolistas mencionados como para, muy posiblemente, Kylian Mbappé, quien dejará al PSG para incorporarse al conjunto de Carlo Ancelotti a partir de la próxima temporada.

La gira por los Estados Unidos, una razón más por la que el Real Madrid no quiere soltar a sus estrellas para los Juegos Olímpicos de París 2024

Por un lado, el Real Madrid no quiere que sus jugadores participen de la Euro de Alemania e inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso significa una exigencia máxima durante casi 2 meses, por lo que el riesgo de lesiones crece. Además, los clubes tienen la potestad frente al compromiso olímpico, dado que solo están obligados a ceder a los futbolistas cuando se trata del calendario FIFA. Por eso, a la Euro sí y a los Juegos Olímpicos no.

Y por el otro, París 2024 se superpone con la pretemporada, para la cual el Merengue tiene destinada una gira por los Estados Unidos. Jugarán amistosos contra el FC Barcelona, AC Milan y Chelsea. Y en concreto, comercialmente ya está todo acordado con los equipos para que en cada encuentro se exhiba a la mayor cantidad de estrellas.

Brahim Díaz y Nico Paz, los otros pedidos que tendrá el Real Madrid

Además de Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni (y posiblemente Kylian Mbappé), el Real Madrid recibirá, como mínimo, dos pedidos más para los Juegos Olímpicos de París. Uno será de Marruecos por Brahim Díaz y el otro de la Selección Argentina por Nico Paz. Casualmente, ambos combinados integran el Grupo B.