Joan Laporta y Deco han dejado en claro que quieren que Xavi siga amarrado a Barcelona. De momento el entrenador mantiene la fecha del 30 de junio como el final de su ciclo por Montjuic. En medio de una danza de nombres para tomar las riendas del primer equipo, desvelan como el conjunto culé ofrecería un nuevo cargo a Hernández de cara a tenerle ligado a la entidad más allá del 1 de julio.

Catalunya Radio fue el primero en hablar de la última hora del futuro de Xavi. Desde su anuncio de salida tras la derrota 3-5 ante Villarreal Barcelona dio un paso al frente. Los culés volvieron a cuartos de la Champions League, ganaron mucho terreno en LaLiga y siguen soñando con una remontada total ante Real Madrid. Hay voces que piden que siga, otros un cambio de capitán en el barco y en medio otra opción: que Hernández cambie de rol y trabajo en las oficinas del Camp Nou.

Embajador de la Fundación Fútbol Club Barcelona. Es el cargo que la directiva de Joan Laporta estudia darle a Xavi paras siga ligado a la entidad. No olvidemos que el DT habló de la necesidad de tomarse un descanso tras casi tres años al límite en Catalunya. Hablamos de un cargo social, sin la presión del banco de suplentes y vital en la expansión de la institución a nivel comercial. Hablar de Hernández es hablar de una leyenda y a estas hay que cuidarlas.

Laporta ya dejó en claro que Xavi sigue a día de hoy por ser quien es. El propio presidente desveló que la crisis de enero hubiera traído despidos sino se tratase de una leyenda para el club como lo es el ex volante de Pep Guardiola. De momento el DT mantiene la decisión de irse a finales de una temporada convulsa, sin dinero para fichajes y con muchas urgencias. Se acerca El Clásico y la eliminatoria con PSG en la UEFA Champions League.

“La situación merece un cambio de rumbo y como culé la situación no puede seguir. Creo que el club necesita un cambio de dinámico. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión”, las palabras del DT en aquel 27 de enero tras la caída ante el Submarino amarillo. Xavi no cambia su decisión, Barcelona quiere retenerle y ya no se descarta ni siquiera un cambio de rol puertas adentro de la entidad.

Flick, el favorito

Medios como Sport o Catalunya Radio lo ponen por delante de todos. Su cercanía a la junta de Laporta, su condición de agente libre y experiencia gustan en el Camp Nou. Si bien ítems como el idioma son todavía obstáculo para algunos, todo apunta a que en caso de que Xavi mantenga su palabra, el ex Bayern Múnich pica en punta para una nueva era.

Los números de Xavi en Barcelona

Con Hernández se ha ganado una edición de LaLiga y de la Supercopa de España. Ambas ante Real Madrid y con el valor que eso tiene. 132 partidos, 82 victorias, 24 empates y 26 derrotas, el historial de un ciclo lleno de altibajos dentro de la entidad. Competir por el campeonato nacional y Europa, lo que queda antes de un adiós que de momento, puede no ser completo.