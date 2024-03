La figura de Victor Font será desconocida para la mayoría, pero la realidad es que estuvo a punto de suponer un cambio con pocos precedentes en la política del Barcelona. El opositor a Joan Laporta en las últimas elecciones vuelve al ruedo para cuestionar a la actual Junta directiva del conjunto culé. Se habla de una preferencia por los intereses compartidos con Real Madrid que por un deseo de haber prolongado la estadía de Lionel Messi en el Camp Nou.

Catalunya Radio convocó al candidato presidencial que apostase por Xavi antes que Laporta para una charla en la cual se tocaron todo tipo de temas. La economía del Barcelona, una posible moción de censura a la directiva y hasta el futuro del actual DT. Todo esto hizo parte de una serie de reflexiones por parte de Font donde hubo incluso tiempo para cuestionar la decisión de no renovar a Lionel Andrés Messi. La grieta sigue más que abierta casi tres años después del divorcio.

“La Junta directiva actual llegó en un momento crítico. Con una herencia nefasta. Y la alternativa que planteó no fue un plan de viabilidad, ni un plan de ingreso. Ni bajar el balón al suelo. La apuesta fue la Superliga”, empezaba Font sobre la apuesta del Barcelona por el torneo que rompería con la tradición europea de la UEFA. Se entendió dicho certamen como el principal generador de ingresos del futuro. Es ahí donde la figura de Messi dejaba de ser prioritaria y donde se convertía en un activo a desechar.

El candidato político del Barcelona no duda en su análisis. Habla de una cercanía entre la directiva de Laporta y el Santiago Bernabéu que supuso el final del argentino en el Camp Nou: Una elección que sigue pasando factura: ”El club tuvo que elegir entre Messi y Florentino, y escogió Florentino. Y la persona de máxima confianza de Florentino fue la que asesoró al Barça en el tema de las palancas…Y que Anas Laghrari, el hombre de confianza de Florentino, sea quien asesoró al Barça, no me gusta”.

Sigue más que viva la herida de la marcha de Lionel Messi del Barcelona. Hablamos de un divorcio que cumple casi 36 meses y que poco parece haber mutado desde entonces. Font confirmó que analiza la posibilidad de volver a presentarse a elecciones cuando termine este mandato del actual presidente. Dejó en claro igualmente el partido de despedida al argentino es una obligación tanto histórica como con su legado en la capital de Cataluña.

Los números de Messi en Barcelona

La Pulga anotó 709 veces con la camiseta culé. 672 de estas anotaciones fueron en partidos oficiales y 37 en amistosos. Desde el 1 de mayo de 2005 hasta su último gol el 16 de mayo de 2021 que su legado puertas adentro del Barcelona cambió la etapa moderna de una entidad donde todavía se llora por aquella rueda de prensa donde todo se rompió.

¿Cuántos títulos ganó Messi en Barcelona?

El palmarés es más que completo. 10 ediciones de LaLiga, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Es el legado de un Lionel Andrés Messi que también es el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club.

¿Cuándo podría ser el partido de despedida a Messi en Barcelona?

Hay muchos rumores y versiones alrededor del tema. Se habla en el mejor de los casos de un partido que llegaría con el final de la primera etapa de las obras en el Camp Nou y que también incluiría a Inter Miami. Finales del 2024 o inicios del 2025, el deseo de la Junta directiva de Laporta para cerrar una herida que continúa más abierta de lo que parece.