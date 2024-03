Bayern Múnich volverá a la carga por Ronald Araújo. Es la información de esta mañana por una ciudad de Barcelona donde retener al uruguayo es cuestión de estado. No existen muchas fórmulas donde la situación económica del club permita no aceptar propuestas de 100 millones de euros por uno de los pilares del proyecto culé. Se estudian todas las vías posibles para no perder al charrúa, incluidas esas que hablan de seis ventas y 90 ‘kilos’ en ingresos para evitar la marcha del 4 desde el primero de julio del 2024.

BILD y Mundo Deportivo no dudan: nadie en Baviera se olvida de Araújo. Hubo contactos en enero, así como charlas de Thomas Tuchel con el uruguayo para convencerle de dejar el Camp Nou por Múnich. La cosa volverá a ser igual en verano, donde Barcelona necesita vender pero donde no se pretende que el dinero a generar parte de quienes son considerados la columna vertebral de la reconstrucción del proyecto. ¿Entonces? Los cedidos son la clave y el dinero a recaudar por estos el plan que aparece como una posibilidad.

Ansu Fati, Sergiño Dest, Eric García, Clement Llenglet, Chadi Riad, Julián Araújo, Pablo Torré y Alex Valle. Son los jugadores cedidos por Barcelona hasta el 30 de junio del 2024 y la palanca que el club estudia para seguir recuperando sus finanzas. No faltarán ofertas por Ronald, por lo que no se descarta que todos estos nombres paguen los platos rotos de una gestión Bartomeu que sigue pasando factura en Can Barça. ¿Cuánto puede sacar Barcelona por cada uno de estos? Transfermarkt da un estimado de 90 millones de euros.

Ansu se encuentra tasado en 30 millones, Dest en unos 18 por ese PSV que ostenta sus servicios y Llenglet sobre los 10 millones en Aston Villa. También aparecen posibles ventas interesantes con los Riad (6 millones en Betis), Eric García (15M), Araújo (otros 6M) o Torré (2.5M en Girona). Alex Valle, cedido en Levante, también llega ya a una cotización de casi3 millones de euros. Ninguno tiene asegurada su plaza en el próximo Barcelona y por ende, si hay ofertas no puede descartarse nada. Retener a Ronald Araújo, indican en Mundo Deportivo, es el gran objetivo.

“Mi futuro depende del club. Todo el mundo sabe que estoy muy feliz aquí en el Barça…Estoy muy bien en Barcelona, soy muy feliz. Llevo casi cinco años y lo demuestro cada vez que visto esta camiseta dentro del campo“, fueron sus últimas palabras alrededor de la posibilidad de dejar la ciudad condal. Los cedidos, la alternativa a una venta que ninguna de las patas del Camp Nou quisiera activar por cuestiones financieras. El uruguayo no olvidemos, tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026. En verano se prevén muchos movimientos por Montjuic.

100 millones o nada

Es la cifra que BILD entiende que Bayern ofertará en verano. Un mínimo para Barcelona pensando en sentarse a hablar con cualquiera que pretenda al uruguayo. Ronald Araújo encanta en Múnich a solo unos meses de una revolución en el Allianz que puede llevarse por delante hasta 12 miembros del primer equipo. El charrúa es una prioridad.

Ronald Van Araújo

El uruguayo pisa los cuartos de Champions con un registro a la altura de pocos. Ningún jugador en lo que vamos de Copa de Europa ha podido todavía regatearle en el campo. Un dato que recuerda a aquella edición de la Liga de Campeones donde el zaguero del Liverpool Virgil Van Dijk consiguió lo mismo en 13 partidos. ¿Será el mismo resultado de aquella temporada 2018/2019?