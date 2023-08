La llegada de Harry Kane a la Bundesliga eclipsa todos y cada uno de los medios de la primera división de Alemania. Desde Bolavip y gracias a la Bundesliga, charlamos con una de las mayores leyendas a corto plazo del Bayern Múnich y en una ‘mesa redonda’ con grandes medios internacionales para hablar de fútbol, del ex Tottenham e igualmente, de su impacto en los torneos de CONMEBOL en pleno 2023. Reflexiones de peso.

Hablamos de Mario Gómez, ganador del triplete con Bayern Múnich en el 2013 y uno de los mejores arietes del siglo XXI de la Bundesliga. Retirado en el 2018 tras una carrera de 577 partidos, 297 goles y hasta 8 títulos, el goleador nacido en Riedlingen atendió a Bolavip y desde el Allianz Arena en la previa de la Supercopa de Alemania ganada por RB Leipzig. Kane, avisado.

Dicha fecha, marcada por el hat-trick de Dani Olmo e igualmente por el debut de Harry Kane, permitió a Bolavip consultar sobre la mirada de Gómez alrededor de un fichaje que rompe cifras en la historia del Bayern Múnich. El ex goleador del Allianz Arena avisa de los mayores desafíos que encontrará el ídolo del Tottenham en Baviera.

Una aventura ni mucho menos sencilla

“Si vienes de Francia, España o Inglaterra es otra liga al final…El es un gran delantero, un gran jugador que puede jugar donde sea. Es una estrella internacional, pero por supuesto siempre hay un periodo de adaptación…Esperemos que ante nosotros este con la resaca de su fichaje (risas)”, empezaba un Mario Gómez que solo para Bayern anotó más de 113 goles en cuatro temporadas.

Un arma de doble filo en Baviera: “La gente se cree que si ellos fueran delanteros del Bayern podrían marcar goles en cada partido. Puede que haya partidos que parezcan un entrenamiento porque hay equipos que vienen aquí pensando que van a perder. Pero también hay partidos en los que sientes mucha presión porque este club está siempre destinado a tener éxito”.

“Lo que siempre espera la gente de un delantero del Bayern es que marque, pero si marcas uno, quieren que marques dos y así sucesivamente. Era importante para el Bayern encontrar un delantero que diera el nivel que durante tantos años ha dado Lewandowski. Harry puede ser el jugador… pero no estoy aquí para hablar del Bayern”, reflexionaba Mario Gómez antes de contarnos de su aventura en uno de los proyectos más rompedores del viejo continente y que ya se impone en nuestro lado del mundo.

Entre Red Bull y la Copa Libertadores

El ex goleador no iba al Allianz como leyenda del Bayern, sino justamente como rival del equipo de Múnich gracias a su condición de asesor del grupo Red Bull. Los propietarios del Leipzig, Salzburgo, New York y Bragantino en nuestro lado del mundo confían en un Mario Gómez que explica algunas de las claves que ya llevaron al club brasileño a meterse incluso en la penúltima final de la Copa Sudamérica.

“Leipzig viene de ganar la Copa dos años seguidos y, aunque sabemos que es muy complicado, buscamos la manera de, en la Bundesliga, ser mejores que Bayern. El peculiar sistema de competición de la MLS, ahora con la ‘Messimanía’, hace que sea más difícil de explicar brevemente el modelo de New York. El sistema de Bragantino me encanta. Brasil es, en mi opinión, el mejor país del mundo futbolísticamente hablando”, relata Gómez ante la atenta mirada de Bolavip.

Ante las críticas de ser un ‘club estado’ 2.0 o parte de un modelo impopular en Alemania responde: “Nosotros no podemos obligar a un jugador a ir de un lado a otros. Los jugadores no nos pertenecen. No somos sus propietarios. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, traer jugadores de EE.UU. a la Bundesliga, pero es que ahora el nivel del Leipzig es muy alto”.

Bragantino, sexto ahora mismo en el Brasileirao y con un título de Serie B en el 2019, supone el último de los brazos de un proyecto donde Mario Gómez confiesa que apenas se dan los primeros pasos para conseguir el objetivo de pelear por las grandes citas. Luchar por la Copa Libertadores ante potencias como River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Mineiro o Palmeiras, en la hoja de ruta de un club que tiene al ex goleador del Bayern Múnich como asesor en primera fila.