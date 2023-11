Barcelona se prepara por estas horas para una final en todos los sentidos. Los hombres de Xavi Hernández buscarán volver a ser equipo de octavos de Champions esta noche cuando midan fuerzas con Porto en Montjuic. Mientras tanto, desde Alemania confirman el interés de Bayern Múnich en un Ronald Araújo que comanda la lista de centrales pretendidos por el Allianz Arena. Europa, vital para evitar fugas de talento en Can Barça.

Sky Sports confirma todo. Múnich sigue desde hace dos temporada al zaguero uruguayo de 24 años y este se ha convertido en el principal apuntando por Thomas Tuchel de cara a un verano donde habrá movimiento en el Rey de la Bundesliga. Montos cercanos a los 100 millones de euros ya se manejan pensando en un primer acercamiento oficial. No es el único que se mira por Baviera, más si el que más gusta a un Bayern que sigue mutando tras varios meses de pura inestabilidad deportiva y social.

Por Alemania entienden que no será una operación sencilla. Barcelona busca prorrogar el contrato del uruguayo más allá del 2026. Si bien tiene una cláusula de recisión de 1000 millones de euros, medios como Sport hablaban de un verano del 2024 donde habrá que desprenderse de un titular para no tener problemas con LaLiga o el Fair Play Financiero. Europa, vital para achicar el margen de fuga de talento. Conseguir dinero de UEFA tras dos temporadas eliminado en fase de grupos supone el primer paso para no tener que conseguir millones en el mercado.

Pero hay más opciones para Bayern. Araújo se une a los nombre de Takehiro Tomiyasu y Raphael Varane pensando en un verano del 2024 donde Tuchel busca centrales. El de Manchester United supone la mejor opción a nivel económico y el blaugrana, la más costosa para un gigante que lucha ahora mismo por mantener su título de Bundesliga ante Red Bull o Leverkusen. La polivalencia de Ronald, su principal hito para meterse en el radar del Allianz Arena.

“Su espíritu es clave para el equipo. Es un líder brutal y da mucha seguridad”, definía Xavi semanas atrás. A este punto es importante Araújo en un proyecto que viene de quedarse con LaLiga y la Supercopa de España la última campaña. Nadie quiere su marcha desde el Camp Nou y por Sky marcan que pese al interés, conocen la dificultan de la operación para llevarle a Múnich. Hoy ante Porto se puede cerrar aún más el riego de salida.

Los números de Ronald Araújo

24 años tiene este zaguero con madera de capitán para los culés. Sus 124 partidos y 8 goles han marcado la reconstrucción de un equipo que busca regresar a los primeros planos europeos desde sus piernas. Ganador de todos los títulos posibles a nivel nacional, Europa es lo único que le queda por levantar como culé a un Araújo que encanta a cada rama del club.

Bayern Múnich, vs. LaLiga en el mercado

No solo la figura de Ronald Araújo es punto de choque entre Baviera y los gigantes del fútbol español. Los rumores sobre el uruguayo surgen al mismo tiempo que Bayern Múnich lucha en la sombra con Real Madrid por el futuro de Alphonso Davies. El Allianz Arena busca la renovación de un contrato con final marcado para el 2025.