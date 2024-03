“Espero una reacción del equipo”, decía Xavi tras confirmar semanas atrás su salida del Barcelona de cara a la próxima temporada. El resultado no podría ser mejor en los números para un conjunto culé donde voces oficiales siguen dejando caer que soñar con la continuidad del DT no parece ni mucho menos imposible. Si Hernández desea seguir siendo el capitán de barco todo apunta a que nadie de las oficinas del Camp Nou le cerrará las puertas.

Aquella derrota por 3-5 ante Villareal en Montjuic prometía ser el inicio de una caída en picada que ni mucho menos se ha dado en la consecución de los días. Barcelona suma desde entonces 7 victorias y 3 empates, ninguna derrota y un pase a los cuartos de final de la Champions League que tienen al club con la ilusión por los aires. Deco, director deportivo de la entidad., hablaba en la previa de la victoria ante Atlético de Madrid de una continuidad que no se encuentra descartada.

“A día de hoy, no ha cambiado nada…Nosotros hemos dicho desde el principio que renovó por dos temporadas. No hay discusión. Él ya ha explicado la situación. Si algo cambia ya hablaremos, pero no es el momento”, declaraciones del ex compañero de Xavi en DAZN sobre el presente de una entidad donde no se cierra la puerta a que el DT siga al frente del equipo. Será clave mantener la segunda plaza de LaLiga y mantener con vida el sueño europeo. Pasar ante PSG puede ser rozar casi 10 años después una final de la Champions League.

No olvidemos que Xavi en los papeles tiene todavía un año de contrato. No hablamos de un ítem menor pensando en el futuro del banquillo culé, pues en caso de verse obligado a tener un nuevo entrenador el club se vería más que favorecido con que Hernández renuncie a esos meses de sueldo. No sobra dinero en Can Barça, por lo que cada euro cuenta y puede que la mejor solución de cara al futuro pase por no tocar nada. El desgaste del nacido en Terrassa marcará todo.

Medios como Sport, COPE o Mundo Deportivo anunciaban tras la victoria de ayer que nadie por el club descarta que Xavi siga. Tampoco que de un paso al costado por las presiones que ha sentido del entorno del Barcelona o por las comparaciones con Pep Guardiola. El conjunto culé sigue dando pasos al frente, ya es segundo en LaLiga y solo Real Madrid le mantiene el ritmo desde que su entrenador marcase que era momento de pensar en nuevos destinos. Deco no cierra la puerta.

¿Qué hará Barcelona con Joao Félix?

“Estamos contentos con él pero hay que estar centrados en el equipo. Tuvo una lesión que le dejó fuera un tiempo, pero ha sido importante y ha tenido sus momentos y participación importante. Estamos contentos con él”, más palabras de Deco anoche. El luso se lució ante sus ex compañeros con un tanto que fue la mano con diversas pitadas de la grada local. En verano y si Barcelona no oferta, Joao Félix vuelve a Madrid para volver a salir. No se quedará con Simeone.

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona?

Si hablamos en clave LaLiga quedan 9 finales para soñar con asaltar la primera plaza de Real Madrid. Las Palmas en casa, Cádiz fuera, El Clásico en el Bernabéu, Valencia en Montjuic, Girona en Montilivi, Real Sociedad de local, Almería al sur de España, Rayo (casa) y viajar a Sevilla, lo que resta de una edición del torneo que arriba al punto definitivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y PSG por la Champions?

La historia empieza en el parque de Los Príncipes por la noche del 10 de abril. Una semana más tarde Montjuic recibirá una eliminatoria cargada de morbo. El posible adiós de Xavi, el regreso de Luis Enrique o Dembelé a Barcelona, más la presencia de Kylian Mbappé, ítems de la serie que va contra el vencedor de Dortmund vs. Atlético por un lugar en Wembley.