‘Cada vez me cuesta más’: Lo que haría que Messi se retire de la Selección Argentina

En la mente de Lionel Messi no había una mejor forma para terminar su paso por la Selección Argentina que ganando el título en el Mundial de Qatar 2022, así que para empezar a palpitar lo que sería esa consagración, Apple TV reveló en la nueva serie sobre el jugador argentino lo que lo haría retirarse de la Albiceleste. ¡Oh, oh!

Leo Messi venía de confesar en la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) sobre el retiro que “todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”. ¡Uf! Respiraron de alivio todos los seguidores del ’10’ argentino, pero llegaron unas nuevas palabras que dejaron dudas.

Nicolás Tagliafico, compañero de Messi en la Copa del Mundo 2022, le confesó al diario La Nación que la consigna para que Leo no se retire es “ganar la Copa América (…) Si no ganábamos el Mundial de Qatar, él se iba. Pero lo logró y quiere disfrutar de estos meses. Pero si vamos a Estados Unidos y ganamos la Copa América, va a tener ganas de seguir”. Unas palabras que le dan aún más validez a lo último revelado por el capitán de la Selección Argentina.

Apple TV estrenó la serie ‘El Mundial de Messi: el ascenso de una leyenda’ y las revelaciones de Lionel no paran de sorprender. En las imágenes inéditas que mostraron antes de ganar el Mundial, el ’10’ argentino habló de la importancia de su familia y la pasión con la que viven cada partido de la Selección Argentina. Por ahí iba a venir la razón que lo llevaría a retirarse en algún momento.

“Como todos los argentinos, miran todo, escuchan todo. Una ansiedad, unas ganas. Están cebados, están todo el tiempo cantando canciones o con la camiseta. La verdad es que están con una ansiedad y una ilusión impresionante”, confesó Leo Messi sobre sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, antes del Mundial de Qatar 2022.

En una escena mostrada en la serie ‘El Mundial de Messi: el ascenso de una leyenda’, de Apple TV, a Lionel Messi le preguntaron cómo llevaba la lejanía de su familia, de su vida cotidiana, cuando se iba a las concentraciones de la Selecciones Argentina y ahí llegó la confesión sobre lo que lo haría retirarse de la Albiceleste. “El hecho de estar lejos de mi familia cada vez lo siento más. Cada vez me cuesta más, la verdad. Son muchos años de carrera y de separarme de ellos. Si bien mi mujer y los nenes ya están acostumbrados y lo toman como algo natural, a mí me cuesta cada vez más“, reveló Leo.

Lo que dijo Lionel Messi sobre jugar el próximo Mundial

Con la posibilidad de convertirse en el primer jugador en la historia que disputa seis Mundiales, Leo Messi no le cerró las puertas a la posibilidad de estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. “Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América (2024), estar en muy buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no”, dijo el ’10’ argentino en la serie ‘Campeones’, de Star+.

