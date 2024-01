Cuando parecía que sería una pretemporada histórica por los siete partidos que Inter Miami logró concretar en 2024, apareció un invitado inesperado en el equipo liderado por Lionel Messi: el misterio. De un momento a otro, un jugador dejó de aparecer en los entrenamientos, la prensa preguntó por él y no hubo respuesta hasta que…

Inter Miami decidió realizar entrenamientos opcionales en vísperas de la gira de pretemporada que los tendrá recorriendo 37.250 kilómetros en 28 días, casi una vuelta al mundo en menos de un mes, y el protagonista de esta historia no estuvo presente. Llegó la hora de las prácticas oficiales del club y tampoco apareció este compañero de Messi.

¿Se desapareció? La seguridad defensiva fue uno de los aspectos más criticados de Inter Miami en el 2023. Para la temporada MLS 2024, salió un habitual titular del equipo como lo fue Kamal Miller, llegó Nicolás Freire en reemplazo y la última novedad es que Leo Messi y compañía perdieron a otro compañero más.

Luego de ser uno de los peores equipos de toda la MLS 2023 al ocupar la última posición de la Conferencia Este, David Beckham y las directivas de Inter Miami decidieron que Phil Neville no siguiera como entrenador desde el primero de junio de 2023. Esta decisión iba a ser clave para la determinación que tomó el jugador que decidió a abandonar las filas del equipo de la Florida.

Luego de un paso por las categorías inferiores del Manchester United, Harvey Neville, lateral derecho de 21 años, probó suerte en Inter Miami, pero con la llegada del entrenador Gerardo ‘El Tata’ Marino solo apareció una vez en el banco de suplentes. ¿Por eso no iba a los entrenamientos? Ni el mismo equipo tuvo una respuesta oficial.

Beckham despidió a su papá de Inter Miami y decidió abandonar a Messi

El 13 de enero de 2024, Franco Panizo, periodista del podcast Miami Total Fútbol, publicó en X que Inter Miami prefirió no hacer comentarios ante la pregunta de por qué Harvey Neville estaba ausente y no aparecía en los entrenamientos. Unos días después, el diario The Mirror informó que el lateral derecho decidió abandonar al equipo de Messi y compañía para la presente temporada a pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2024. Ya se encuentra en pruebas para ser contratado por Portland Timbers y todo esto pasó después del despido de su padre por parte de David Beckham y la junta directiva del equipo rosa. ¿Casualidad o causalidad?

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Leo Messi?

Luego de un empate 0 a 0 contra El Salvador y una derrota 1 a 0 frente a FC Dallas, Inter Miami llegó a Arabia Saudita para disputar la Copa Riyadh Season. El próximo partido de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, será el lunes 29 de enero contra el Al-Hilal SFC a las 13:00 ET (15:00 ARG). ¿El objetivo? Romper la racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria.