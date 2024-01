La vida de Lionel Messi en Estados Unidos es otra. Luego de dos años en el París Saint-Germain en los que confesó que la pasó mal, el jugador argentino tiene cada vez más tiempo para compartir en familia y con sus aficionados. Esta vez, la camiseta de la Selección Argentina volvió a ser protagonista de una situación particular.

Y no es la primera vez que le pasa. La lluvia de camisetas de la Albiceleste empezó a inundar los estadios de Estados Unidos y en el partido contra FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup 2023, el guardaespaldas de Leo Messi tiró una camiseta de la Selección Argentina para que no le cayera encima al jugador argentino.

La revancha ya iba a llegar. Inter Miami realizó el último entrenamiento antes de viajar a Arabia Saudita para jugar dos partidos amistosos contra Al-Hilal SFC y Al-Nassr, el lunes 29 de enero y jueves primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG), respectivamente. Mientras que Cristiano Ronaldo está en duda por una lesión en uno de sus gemelos, Messi se entrenó de manera diferenciada antes de volver a ser viral con un video en X.

Cada vez es más común ver a Lionel Messi en situaciones que en PSG resultaban impensadas. El ’10’ argentino acompaña a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, a los entrenamientos de la Academia de Inter Miami y hasta dijo presente en uno de los cumpleaños de un amigo de su hijo mayor. No hay por qué negarlo, en USA hay más posibilidades de que te encuentres a Leo por las calles.

Messi empezó a hacerse viral en X en los últimos días cuando se publicó una foto con la hija del periodista Martín Arévalo. De inmediato resurgió el deseo que el capitán de Inter Miami le reveló al humorista argentino Migue Granados sobre tener un nuevo hijo con Antonela Roccuzzo: “Me gustaría (…) No estamos en la búsqueda, pero igual me gustaría si llega la nena“. No pasaron más de 24 horas y Leo volvió a ser el protagonista de otra situación viral.

Video: A Messi le tiraron la camiseta de Argentina y así reaccionó

Como una persona común y corriente, Leo Messi estaba manejando por las calles de Miami cuando de un momento a otro bajó la ventana de su carro y un aficionado le tiró la camiseta de la Selección Argentina. ¿Cómo reaccionó? Como todo un caballero. El jugador argentino firmó la camiseta mientras que la persona que lo grababa decía: “Le acabaste de cumplir el sueño a mis hijos. No lo puedo creer. Te amo. No tienes ni idea lo que acabaste de hacer”. ¡Video!

La ventaja que tendrá Inter Miami para el primer partido amistoso en Arabia Saudita

Con el objetivo de romper la racha de diez partidos sin conocer la victoria, Inter Miami y Lionel Messi tendrán la ventaja en el partido contra Al-Hilal SFC, del lunes 29 de enero a las 13:00 ET (15:00 ARG), que su rival no contará con los siguientes seis jugadores titulares porque están disputando la Copa Africana de Naciones y la Copa Asiática: Yassine Bounou, Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulaihi, Kalidou Koulibaly, Mohamed Kanno y Salem Al-Dawsari.