Lionel Messi llegó a las 16 nominaciones al premio el Balón de Oro, y mientras que parte como favorito para obtener la distinción de la famosa Revista France Football, desde Estados Unidos presumieron la nominación de Leo con una indirecta para el París Saint-Germain.

¡Oh, oh! El mismo Leo Messi confesó que en París no la pasó nada bien a pesar de que terminó ganando dos títulos de la Ligue 1 (Liga de Francia). El jugador argentino registró 32 goles y 34 asistencias con el PSG, pero en USA dejaron en claro que ya no es el ’10’ del equipo francés.

La ceremonia del Balón de Oro 2023 será el lunes 30 de octubre y frente a la posibilidad que Inter Miami esté jugando los MLS Playoffs 2023, no se sabe si Lionel Messi podrá asistir a la gala. Justamente, fue el equipo de David Beckham y los hermanos Mas el encargado de enviarle una indirecta al PSG.

Desde USA presumen la nominación de Messi al Balón de Oro con una indirecta contra PSG

El fútbol de Estados Unidos se está dando el lujo de ver un Messi en plenitud de condiciones que en tan solo siete partidos aportó 10 goles para el primer título en la historia de Inter Miami. Con este presente, primeros fueron los expertos con un picante mensaje y luego el mismo equipo de Lionel que le apuntó al París Saint-Germain por perder al jugador argentino.

La cuenta oficial del Balón de Oro en X (Twitter) publicó la nominación de Messi con los escudos tanto del PSG como de Inter Miami, así que el actual equipo de Leo decidió compartir esta publicación con la siguiente indirecta contra el club de Kylian Mbappé y compañía: “Nuestro 10”.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.