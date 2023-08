El tiempo empieza a dar la razón. Lionel Messi dejó en claro que no la pasó nada bien en las dos temporadas en las que jugó con el París Saint-Germain, y luego de que el mismo Kylian Mbappé confirmara que en Francia no valoraron a Leo como se debía, se publicó un picante mensaje contra PSG desde Estados Unidos por el nivel del ’10’ de Inter Miami.

Leo Messi se despidió del PSG luego de ganar dos títulos en la Ligue 1 (Liga de Francia) y registrar 32 goles y 34 asistencias. “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio)”, le confesó el jugador argentino a los diarios Sport y Mundo Deportivo.

Después de queKylian Mbappé le confesara al diario Gazzetta dello Sport que “Leo no recibió el respeto que merecía en Francia. Es una pena, pero fue de esa manera”, la era de Messi en Inter Miami empezaba a calentar motores y solo necesitó de tres partidos para demostrar lo que puede hacer cuando eres feliz en una cancha de fútbol.

El picante mensaje contra PSG desde USA por el nivel de Messi en Inter Miami

En tan solo tres encuentros, Lionel Messi ya registró cinco goles y una asistencia con Inter Miami para que el próximo domingo 6 de agosto jueguen contra FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup. El nivel de Leo es tan superlativo que un portal de Estados Unidos no dudó en enviarle un picante mensaje al PSG.

La cuenta de Instagram del portal Bleacher Report, que cuenta con más de 21.5 millones de seguidores, publicó la frase “Messi jugando con el PSG” junto a la imagen del jugador de la NBA Patrick Beverley y de las palabras que dijo porque no rindió en Los Angeles Lakers: “Yo era una cuchara y me estaban usando como un tenedor”. Más cerca de la realidad de Leo… ¡Imposible!