No todo iba a ser color de rosa. Lionel Messi causó una revolución sin precedentes en Inter Miami y todo Estados Unidos desde aquel 7 de junio de 2023 que hizo el anuncio sobre su nuevo equipo. Sin embargo, el plantel del club norteamericano iba a sufrir las consecuencias del lado oscuro del efecto del jugador argentino y varios capitanes iban a decirle adiós a la institución.

Para convencer a Messi de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami, David Beckham y los hermanos Mas le ofrecieron un contrato en el que ganará entre 50 y 60 millones de dólares al año por tener, entre otros beneficios, un porcentaje de las ventas que haga Apple TV del paquete de streaming MLS Season Pass para ver la liga de Estados Unidos.

El salario de Lionel Messi no es tan alto comparado al de otras figuras del fútbol mundial, por ejemplo, Cristiano Ronaldo que gana más de US$200 millones, pero los más de $20.4 millones de dólares que gana al año, 20.446.667 para ser exactos, empezaron a apretar el tope salarial de Inter Miami. Varias iban a ser las salidas del equipo.

La temporada MLS 2024 no había puesto primera marcha y se filtró por parte del periodista Tom Bogert, del portal The Athletic, que cinco jugadores de Inter Miami, Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin, Robert Taylor y Sergii Kryvtsov, estaban disponibles para salir del equipo porque era necesario añadir más fondos de asignación general y cumplir el tope salarial de la liga de USA. Tres de estos futbolistas ya dejaron de ser compañeros de Leo Messi.

Antes de la llegada de Messi a Inter Miami, los capitanes del equipo eran el volante brasilero Gregore y el lateral derecho norteamericano DeAndre Yedlin. Gregore se fue al Botafogo de Brasil y Yedlin fue intercambiado a FC Cincinnati por $172.799 dólares para el fondo de asignación general. Uno de ellos vivió en carne propia el lado oscuro del efecto de Leo en el equipo norteamericano.

El lado oscuro del efecto Messi: Así se enteró DeAndre Yedlin que se iba del Inter Miami

Al rodear a Lionel Messi con figuras de la talla de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, Inter Miami sobrepasó el tope salarial impuesto por la MLS, así que un jugador referente como DeAndre Yedlin sufrió las consecuencias, salió del equipo y reveló que se enteró que se iba del club antes de ser titular en la victoria 5 a 0 contra Orlando City. “Yendo al partido contra Orlando, sabía que algo podía estar pasando… Fue una sensación interesante. Fue hace algunas semanas”, confesó el excompañero de Leo.

Martino reveló lo grave que es la salida de DeAndre Yedlin en Inter Miami

Inter Miami liberó $683.000 dólares en carga salarial con la salida de DeAndre Yedlin, pero en lo deportivo, el entrenador Gerardo Martino reveló en conferencia de prensa la gravedad de no poder contar con este jugador: “No hay un lateral derecho concreto en la plantilla. Cualquier decisión que tomemos no se basará en un lateral derecho concreto”. Eso quiere decir que el DT tendría que improvisar a un jugador en esa posición o jugársela con una línea de tres defensores centrales: Tomás Avilés, Nicolás Freire y Sergiy Kryvtsov.