Ganó tres y fue pieza clave en aquellas finales del 2009, 2011 y el 2015, pero hubo una en la que ni siquiera fue convocado. La historia del Barcelona en Europa se encuentra amarrada a un Lionel Andrés Messi que sigue vigente gracias a testimonios que llegan casi 18 años después. Habla el hombre que dejó a La Pulga por fuera del banco de aquella definición de la UEFA Champions League ante Arsenal en el 2006.

Todo nos devuelve al 17 de mayo de 2006 en Stade de France por la 51.ª edición de la final del máximo torneo de clubes del viejo continente. De un lado Barcelona con glorias como Ronaldinho, Samuel Eto’o o Carles Puyol, del otro un Arsenal comandado por Thierry Henry o Arsene Wenger. En medio un Leo Messi que dos horas antes del choque veía como el club blaugrana anunciaba que no iba ni al banco. ¿Su reemplazo? Un Henrik Larsson que sería vital para el devenir de la historia y con el ‘7’ en la espalda.

“Estábamos los dos lesionados (Messi-Larsson), pero finalmente él se fue a la grada y yo me senté en el banquillo. Aquel no era el Messi que luego llegó a ser. Era muy bueno, pero no el que fue uno o dos años después. Jugábamos contra un equipo inglés y Frank Rijkaard sabía que yo estaba acostumbrado a ese juego tan físico”, palabras del sueco en The Guardian horas atrás. Aquella decisión ganaba aún más polémica cuando a falta de 29 minutos Arsenal ganaba 0-1 en París y con Victor Valdés como figura. La entrada de Larsson por Mark Van Bommel, nadie lo sabía, cambiaría para siempre la historia moderna del Barcelona.

El sueco dinamitó el choque. Hablamos de un delantero que por bandas era punzante y con un perfil similar al de Messi. Leo tenía apenas 18 años y celebró desde el Stade De France las dos asistencias del ‘7’ culé. Primero a Eto’o al 76, luego a Belletti al 81 y todo esto para poner un 2-1 final que supuso la segunda Copa de Europa en la historia del Barcelona. Sería la última definición del certamen donde Leo dijo presente a nivel equipo sin sumar desde el césped.

Aquella relación Messi y Larsson se vio en buena parte de los 40 partidos del sueco en el Camp Nou. Son varias las imágenes que han trascendido de como en más de una ocasión una de las partes era el reemplazante del otro en el césped. No ocurrió en París, más sí el momento donde la historia moderna del Barcelona en la Copa de Europa cambió para siempre. Tras la salida de Frank Rijkaard en verano del 2008 llegaba Pep Guardiola. El resto del relato lo sabemos todos.

¿Cómo era aquel Barça de Dinho y compañía?

“El vestuario era muy diferente. Teníamos a Ronaldinho, Deco, Giuly y Eto’o al mismo tiempo que yo. Me gustó ya no ser el jugador principal. Ronaldinho tenía la presión y la manejaba de manera diferente”, reflexiona Larsson en Inglaterra cuando recuerda su rol de estrella en un Celtic donde marcó más de 242 goles en 313 partidos. Su marcha tras aquella final de París dio aún más galones a la figura de Messi en los esquemas de Rijkaard.

El primer contacto de Messi con Larsson

“Me acuerdo decirle a Van Bronckhorst cuando estábamos haciendo una gira por Asia en una pretemporada: `¿Quién es este chico?´…Todo lo que es ahora, ya estaba ahí. Ya había momentos en los entrenamientos que te quedabas pensando: ´¡Dios mío!´”, extractos de diversas charlas del sueco a la hora de hablar de su relación con Messi dentro del Barcelona. Aquella decisión de Paris valió una Copa de Europa culé.