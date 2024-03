El Heraldo de Barranquilla confirmaba charlas, Sport por Barcelona afirma haber hablado con las partes y en medio surge una pregunta. ¿Qué piensa o se dice del Liverpool en este sentido? La reunión de Joan Laporta con el agente de Luis Díaz marca la mañana de los Reds. Por el Reino Unido se muestran tajantes en relación con el futuro del extremo colombiano por Anfield Road.

Repasemos rápidamente. El Heraldo habla de una reunión de Laporta con Carlos Van Strahlen donde se habló de precios imposibles para Barcelona. Concretamente de hasta 140 millones de euros que son imposibles para un conjunto culé donde no sorba un solo euro ahora mismo. ¿Entonces?¿Está todo terminado? Pues por medios como GOAL en Reino Unido hablan de dos cuestiones a tener en cuenta de cara a un mes de julio donde Anfield mutará en todos los sentidos. Vamos con ello.

Nadie es intocable en este nuevo Liverpool. Es la primera conclusión de la prensa inglesa cuando se habla de lo que será el final de la era Jürgen Klopp el 1 de julio del 2024. Todavía no hay DT definido y por ende solo con la llegada de este se pondrán slogans de transferibles o inamovibles en Anfield Road. GOAL habla de un Barcelona con mínimas chances de ser el próximo destino de Díaz, así como de la necesidad de esperar al verano de cara a saber como sigue una plantilla que tras 9 años se quedará sin su principal cara. Habrá cambios.

No es la primera vez que Laporta intenta el fichaje de Luis Díaz. El propio presidente del Barcelona ha confirmado años atrás que buscó meterse en la operación que llevó al Guajiro rumbo a Liverpool desde Porto. En aquel momento todo se encontraba más que avanzando con los Reds y por ende no hubo forma de buscar una alternativa a esa operación de hasta 47 millones de libras que derivó con el colombiano por Merseyside. Por Anfield no esperan que el conjunto culé pueda si quiera pujar por sus servicios.

“Alcanzamos a hablar con su agente pero con Liverpool ya tenían las conversaciones muy adelantadas”, puntualizó el propio Laporta a EFE en Bogotá por el 2022. El rumor parece nuevamente solo eso, más no cuando se mira de cara a otras potencias económicas del viejo continente. Luis Díaz, como todo Anfield, no tiene nada confirmado de cara al futuro hasta que llegue a dejarse en claro quien será el próximo DT del Liverpool FC.

Un rumor que viene de largo

No es la primera vez en estas semanas que el nombre del colombiano aparece en la casilla de salida. Medios como The Sun hablaban ya semanas atrás de un Luis Díaz clave para equilibrar las cuentas del club y conseguir dinero para las renovaciones de los Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Virgil Van Dijk. Se vienen cambios en Liverpool, de momento nadie es Intocable e igualmente, parece que el destino del colombiano no será en clave culé.

Prima millonaria al Nápoles

Hablando ya del césped, se viene noche clave para Barcelona. Vuelta de octavos de final de la Champions ante un Napoli donde Aurelio De Laurentiis habría propuesto a sus jugadores un premio de 10 millones de euros para la plantilla si es que esta elimina al conjunto culé en Montjuic. Volver a estar entre los 8 mejores de Europa 36 meses después, el gran objetivo del día en Cataluña.