¿Fue para tanto? Polémica expulsión de Milinkovic-Savic por un cabezazo en Al Raed vs. Al Hilal

Sergej Milinkovic-Savic es uno de los grandes nombres que llegaron al fútbol de Arabia Saudita para esta temporada. Sin embargo, ya causa polémica por lo sucedido en el partido que su equipo, Al Hilal, jugó ante Al Raed como visitante. Fue expulsado por un supuesto cabezazo contra un rival.

El serbio llegó al conjunto de la ciudad de Riyadh, a cambio de 40 millones de euros. Es una de las figuras que tiene ahora Jorge Jesús a disposición para buscar el título de la Liga Profesional Saudí junto a Neymar, Aleksandar Mitrovic, Bono y Rúben Neves, entre otros.

En el partido ante Al Raed de este jueves, Milinkovic-Savic protagonizó una de las polémicas. Es que se fue expulsado a la mitad de la segunda parte por un supuesto cabezazo al defensor Oumar González, quien cayó en el suelo de inmediato. Allí, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Las imágenes de la televisión oficial saudí sembraron la polémica. Es que el mediocampista de 28 años encara a González y baja su cabeza. De atrás, le dieron un empujón que provocó la agresión al defensor de Al Raed. No hubo un cabezazo como tal, si no un choque, pero aún así, esto no cambió la decisión del juez del partido.

Además de Milinkovic-Savic, el propio González también vio la tarjeta roja, por lo que ambos equipos se quedaron con diez futbolistas. Al final, Al Hilal se quedó con un claro triunfo por 4-0 para seguir con su invicto en el torneo.

¿Cuándo debuta Neymar de Al Hilal?

Neymar espera por su debut en Al Hilal. Estuvo en las tribunas ante Al Feiha, por lo que se esperaba su estreno para el próximo partido por la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, por sus problemas físicos, se especula con la posibilidad de que pueda jugar recién ante Al Riyadh por el torneo local el 15 de septiembre.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Al Hilal durante este mercado?

La llegada de Neymar se suma a otros fichajes destacados en Al Hilal. Durante este verano, el club de Riyadh fichó a Malcom (Zenit), Rúben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Yassine Bounou (Sevilla) y Aleksandr Mitrovic (Fulham). También regresaron de sus respectivos préstamos Saad Al-Nasser (Al Taawoun), Abdullah Radif (Al Taawoun) y Abdulrahman Al Obaid (Al Ettifaq).

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga árabe esta temporada?

A los fichajes de Al Hilal, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A su clásico rival, Al Nassr, llegaron Sadio Mané (Bayern Múnich), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Seko Fofana (Lens), Otávio (Porto) y Alex Telles (Manchester United).

En tanto, Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, contrató a Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool) y Jota (Celtic). Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle). Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.