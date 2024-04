Todo empezó con el sueño de un niño de siete años que inició jugando en la cancha de su barrio en Maracaibo, Venezuela. José Martínez tomó la decisión radical de dejar el colegio cuando cursaba el cuarto grado de secundaria para enfocarse en llegar a ser jugador profesional de fútbol. ¿Cómo le fue? Terminó enfrentando a Lionel Messi en uno de los duelos más picantes del futbolista argentino en Estados Unidos.

Unos minutos antes de la cita ya estaba listo y entró el mensaje en WhatsApp para confirmar la entrevista pactada. José ‘Brujo’ Martínez habló en exclusiva con BOLAVIP y contó los detalles inéditos de aquel encontronazo que tuvo con Leo Messi. Aceptó con humildad que se equivocó, reveló cómo el jugador argentino tomó sus disculpas y hasta se animó a opinar sobre el hecho de que aficionados del equipo local vayan a los partidos para apoyar al ’10’ de Inter Miami, a pesar de que jueguen contra su propio club.

Philadelphia Union se preparó para recibir a Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup 2023 y, de entrada, José Martínez reveló que la charla técnica del entrenador Jim Curtin fue diferente por un solo jugador: “Todos los entrenadores de la MLS cuando van a enfrentar a Messi tienen una charla diferente y es algo que uno tiene que tomar mucho detalle porque sabemos lo diferente que es, en segundos te puede cambiar un partido. Entonces, uno tiene que estar totalmente concentrado y enfocado porque en un descuido o un segundo te cambia el partido“.

Con la pasión y entrega que significa llevar el ADN sudamericano en las venas, fue inevitable que el ‘Brujo’ Martínez no se llenara de impotencia al ver cómo Inter Miami le ganaba a Philadelphia Union por cuatro goles a uno en las semifinales de la Leagues Cup del 15 de agosto de 2023. Esto le jugó una mala pasada al volante venezolano sobre el final del partido con la acción que iba a terminar en una fuerte reacción de Lionel Messi. ¡Quedaron cara a cara!

Noah Allen llevaba el balón por el costado izquierdo y ante la marca de José Martínez, el lateral izquierdo de Inter Miami cayó sobre el balón. El mediocampista no pensó que era falta y le corrió el brazo al rival cuando alegaba una infracción. Ahí llegó Leo Messi, se le puso cara a cara al ‘Brujo’ y le soltó una frase contundente: “¿Cómo lo vas a patear así en el piso?”. Hasta ahí se conocía esta historia, pero ahora llegó el momento de conocer cómo terminó el encontronazo.

José ‘Brujo’ Martínez y los detalles inéditos del cruce con Lionel Messi

-¿Qué detalles puede contar sobre el cara a cara al final del partido con Messi?

-Son cosas del partido. La intensidad del juego o resultado del momento te lleva a hacer cosas que no son debidas, pero después cuando se acabó el partido pude charlar con Lionel y le pedí disculpas por ese encontronazo, por lo que hice porque realmente no era adecuado y pudimos hablar tranquilamente. Lo que pasa en el partido se queda en el partido.

-¿Messi aceptó sus disculpas?

-Sí, aceptó las disculpas. Le dije que mala mía por tener esa actitud y él aceptó. Todo quedó ahí sin ningún problema.

La opinión del ‘Brujo’ Martínez sobre los hinchas de otros equipos apoyando a Messi

En la MLS se ha visto el efecto de Lionel Messi en todo su esplendor a la hora de que hinchas de otros equipos vayan a los partidos para apoyar al futbolista argentino así jueguen contra su propio club. Esto a José ‘Brujo’ Martínez no le termina de gustar y con mucho respeto le contó a BOLAVIP qué opina sobre el tema.

-¿Qué opina de los hinchas de Philadelphia Union y otros equipos apoyando a Messi?

-Cada equipo tiene sus fans, su público y hay personas que no viven el fútbol como deben vivirlo porque solo van a ver a un jugador. Pero no es solo en Filadelfia, es en todos los estadios que pasa lo mismo que se llene por Lionel Messi, y es una falta de respeto para los jugadores locales que siempre dan lo mejor de sí. Ahora, tampoco tengo que estar señalando a cualquier público o cualquier fan que quiera apoyar a Messi o que vayan al estadio porque va a jugar él. Normalmente eso no solo pasa en Filadelfia y en la MLS, donde él estaba jugando antes pasaba igual, así que no hay que señalar a nadie.