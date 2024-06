Se empieza a mover un mercado de fichajes donde tanto Barcelona como Manchester City parecen tener objetivos conjuntos. Reportan el interés del conjunto culé en un pupilo de Pep Guardiola mientras el amistoso entre ambas partes para el verano por Estados Unidos queda más que confirmado. Las condiciones de los ingleses para dejarle ir al Camp Nou no son ni mucho menos sencillas.

La información despertaba esta mañana por MARCA en España. Barcelona empieza tratativas para buscar que la cesión de Joao Cancelo se convierta en algo más. El lateral portugués, cedido en estas fechas por el conjunto culé, debe en teoría retornar a Manchester City para el próximo 1 de julio del 2024. La directiva de Joan Laporta no puede de momento asumir los 30 millones de euros que se demandan desde el Etihad por un futbolista que es considerado como clave para el nuevo proyecto de Flick.

Barcelona busca una cesión, pero no con los términos del City. Los skyblues no tendrían problema en prestarlo un curso más por el Camp Nou, siempre y cuando se incluya una opción de compra obligatoria por 30 millones de euros en verano del 2025. Afirman por MARCA que de momento no hay garantías de que el conjunto culé pueda afrontar dichos montos en los próximos 12 meses. Antes se necesitan ventas o mejor dicho, liberar caja como sueldos para que todo encaje.

“Nos sentaremos los dos clubes. Es jugador nuestro y, si no se llega a un acuerdo, tendrá que volver en la pretemporada. Si él quiere quedarse en Barcelona, y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer”, declaraba el propio Guardiola semanas atrás sobre Cancelo. Indican que el jugador quiere quedarse en Cataluña, así como que incluso no tendría problema en reducirse el sueldo algo más de 213.000 euros para encajar en la finanzas del club blaugrana. Tiene contrato hasta el 2027 por una ciudad de Manchester donde sus disputas con Pep a inicios del año pasado encaminaron sus marchas a Bayern Múnich y posteriormente España.

Joao Cancelo junto a Guardiola en sus tiempos por Manchester City: IMAGO

Xavi quería a Joao Cancelo. Deco y Flick lo ven como una necesidad mientras en Manchester no se ven problemas a abrirle las puertas. Las negociaciones ya han comenzado pensando en conseguir que la situación se resuelva antes de que finalice la temporada el 30 de junio y que por ende la operación compute en las dos economías antes de la campaña 2024/2025. Pep Guardiola ya avisa que si no hay acuerdo, le espera para la pretemporada.

Un Manchester City vs. Barcelona en el medio

Estados Unidos volverá a ser el lugar de preparación de ambas entidades. El Camping World Stadium de Orlando verá a ambos clubes medirse por un amistoso de pretemporada el próximo 31 de julio del 2024. Saber donde y en que bando se encontrará por dichas fechas Joao Cancelo es ahora mismo una incógnita.

Los números de Cancelo con Guardiola

65 millones de euros pagó Manchester City a Juventus en 2019 por un autentico pilar en varias temporadas de Guardiola. Antes de separar caminos y de diversos roces, ambos nombres llegaron a unirse en un total de 154 partidos. Cancelo marcó 9 tantos para Pep, dio hasta 21 asistencias y ganó un total 7 títulos con el catalán.