FIFA y UEFA se encuentran cerca de tomar el control de la Real Federación Española de Fútbol. Es la información que llega desde diversos medios que hablan de un hecho sin precedentes a corto plazo para el organizador de una Copa del Mundo. Desglosamos las causas y consecuencias de todo lo que se mueve en Las Rozas. ¿Pueden clubes como Real Madrid quedarse fuera del Mundial de Clubes del 2025? Vamos con ello.

La más que polémica salida de Luis Rubiales. La investigación criminal contra el ex presidente. La imposibilidad de convocar elecciones para tener a su reemplazo. Todo esto se mezcla para entender las cartas que FIFA ha enviado a Madrid como cuentan desde AS, Relevo o MARCA. Sumémosle que España será organizado de un torneo que pertenece a Zúrich y donde el ente dirigido por Gianni Infantino se juega tanto dinero como prestigio. Vistas las causas vamos con las consecuencias.

FIFA toma varias federaciones por año. Muchas de estas en territorios en crisis y donde no hay recursos para fomentar el desarrollo de sus torneos. España no es el caso. Si Zúrich toma el control de la RFEF hablamos de una intervención de 6 a 12 meses donde varias normas quedan en el aire pensando en los clubes de LaLiga. Si una federación es intervenida suelen verse casos donde los clubes de esta no pueden participar en torneos internacionales anexados al máximo ente del fútbol mundial. ¿Qué pasa entonces con el nuevo certamen para el verano del 2025?

Se trabaja para no llegar a una intervención, que eso vaya claro. Es mala publicidad para todas y sobre todo para FIFA pensando en el 2030. Mucho más viendo que el Mundial llegó a jugarse en territorios como Qatar. Los principales medios españoles hablan de un escenario donde en caso de que Zúrich tome el control de la RFEF, será meramente para cuidar sus intereses. Solo en un caso extremo podríamos ver a gigantes como Real Madrid, Barcelona o Atlético fuera de torneos internacionales. Mucha presión en la capital de España para salir de la era Rubiales.

Las investigaciones policiales contra el ex presidente son la clave de todo. Se le acusa ya de un delito de agresión sexual contra Jenni Hermoso. También de escenarios de corrupción dentro de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Se entiende, no? Es mala publicidad para una FIFA que en diciembre debe ratificar o no el Mundial 2030. Zúrich quiere elecciones, así como terminar con una era Rubiales que ha sido un dolor de cabeza en todos los sentidos y donde queda mucho por saberse.

La suspensión, el peor escenario

Pasó algo similar con Brasil meses atrás. La salida en dicho momento de Ednaldo Rodrigues de la CBF daba a entender una posible llegada de FIFA a Rio, pero no solo a nivel de control. Se hablaba de posibles suspensiones del ente hasta entender la trama judicial en su contra. Dicho hecho apuntaba a descalificación de los clubes de los torneos internacionales (Fluminense). Un caso extremo, que no ocurrió y que viendo como en España lo que está en juego para Zúrich es el 2030, apunta a no ocurrir.

2.500 millones en juego

Es el dinero que tendrá FIFA en su nuevo torneo. Hablamos de un pelotazo total en lo económico y un esfuerzo más para el calendario de los clubes. Meterse en el nuevo Mundial de Clubes es oro puro para quienes pisen sus tierras. Real Madrid ya está dentro, salvo hecatombe seguirá ahí y ahora mismo se lucha por la otra plaza de España entre Barcelona o Atlético de Madrid.