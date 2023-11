Mientras que uno se despidió, el otro tiene todo listo para volver a jugar con Lionel Messi. Inter Miami no logró cumplir dos de los tres objetivos planteados y la primera estrella que salió del equipo fue Josef Martínez. Luego, se confirmó la llegada de Luis Suárez y ya llegó la primera reacción del delantero nacido en Venezuela.

¿Le apuntó a David Beckham y el equipo norteamericano? Martínez era uno de los jugadores más queridos por Leo Messi y los referentes de Inter Miami. No por nada siempre se lo veía al lado del jugador argentino y Sergio Busquets le dio un regalo especial al saber que no seguiría vistiendo la camiseta rosa en la temporada MLS 2024.

Al solo obtener la Leagues Cup 2023, no ganar la final de la US Open Cup y tampoco clasificar a los MLS Playoffs, Inter Miami es consciente que reforzar al equipo con un ‘9’ de categoría es una prioridad. Los 12 goles y 3 asistencias en 2.570 minutos de Josef Martínez no convencieron al equipo de Beckham y los hermanos Mas para que dejaran de pensar en Luis Suárez y le seguirían pagando los más de $4.3 millones de dólares que ganaba al año.

Mientras que el diario el País, de Uruguay, publicó que Suárez e Inter Miami tendrían todo listo para firmar un contrato por un año con opción de renovar por otra temporada adicional, César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, se animó a confirmar que el delantero uruguayo será nuevo refuerzo del equipo de Lionel Messi y compañía en el 2024.

Luego de que Merlo dijera en X (Twitter) que “Luis Suárez es nuevo refuerzo del InterMiami CF. El delantero uruguayo terminará el año en Gremio y se sumará en 2024 al equipo de Lionel Messi. Su contrato será por una temporada y el club tendrá la chance de extenderlo por otra más”, Bolavip estuvo atento a las redes sociales de Josef Martínez y… ¡Oh, sorpresa! Ya llegó una primera reacción.

La primera reacción de Martínez tras confirmarse la llegada de Suárez a Inter Miami

La primera reacción de Josef Martínez tras confirmarse la llegada de Luis Suárez a Inter Miami de Messi fue presumir el gol que anotó de volea contra Columbus Crew para empatar al minuto 89 el partido que se disputó el 4 de julio de 2023. Esta anotación fue nominada por la MLS al Gol del Año. ¿Una indirecta para David Beckham por su salida? Mmm…

El mensaje de despedida de Josef Martínez para todo Inter Miami

Luego de que Inter Miami lo despidiera diciendo en X que “Gracias. Víctor Ulloa, Josef Martínez y Jake LaCava, no volverán al club la próxima temporada, ¡les deseamos todo lo mejor!”, el delantero venezolano les respondió con el siguiente mensaje en Instagram: “Ha sido una bonita etapa. Conservaré siempre el cariño que me dieron. Gracias a todos por este año tan especial. Y principalmente a miles de venezolanos por tanto amor y hacerme sentir en casa”.