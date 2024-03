En Inter Miami todo parecía color rosa al inicio de la temporada 2024 y no precisamente por el el tono del uniforme que usan. En la MLS iniciaron con dos victorias, un empate y una derrota, mientras que en la Copa de Campeones Concacaf clasificaron a los cuartos de final tras vencer a Nashville SC, pero… Lionel Messi se lesionó y ya se tomó una primera decisión sobre su guardaespaldas.

Yassine Cheuko comenzó la segunda temporada trabajando como guardaespaldas de Leo Messi con mil y un detalles que lo empiezan a ser más cercano a la gente. En su perfil de Instagram publicó un regalo típico de Argentina luego de asustar a Martín Liberman, uno de los periodistas argentinos más populares.

Luego, el guardaespaldas de Messi fue el protagonista de una advertencia por parte de 433, una de la cuentas más populares en Instagram sobre fútbol, para que no se metan con el capitán de Inter Miami. Y es que Cheuko no se separa de Leo ni un solo instante, por eso iba a sorprender la primera decisión que tomó el equipo de la Florida con Yassine.

Lionel Messi venía mostrando molestias en el músculo isquiotibial de la pierna derecha desde el partido de ida entre Inter Miami y Nashville SC por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf, pero fue hasta el juego de vuelta del 13 de marzo cuando el ’10’ argentino tuvo que salir por esta molestia a los cinco minutos del segundo tiempo. Ya se confirmó la gravedad de la lesión.

Inter Miami informó de manera oficial que “tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el (músculo) isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo. La disponibilidad de Messi será determinada con base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”. En ese encuentro contra D.C. United se iba a conocer lo primero que decidieron con Yassine Cheuko.

La primera decisión de Inter Miami con el guardaespaldas de Messi tras la lesión de Leo

A pesar de que a donde vaya Messi así no esté con Inter Miami siempre aparece su guardaespaldas, la primera decisión del equipo de David Beckham y los hermanos Mas con Yassine Cheuko fue que viajara con el club a Washington, Leo no viajó, para estar presente en la victoria 1 a 3 contra D.C. United del 16 de marzo de 2024. Las cámaras oficiales de la transmisión de Apple TV lo encontraron.

Lo que dijo Gerardo ‘Tata’ Martino sobre la lesión de Messi en Inter Miami

Mientras que Gastón Edul, periodista del canal TyC Sports, confirmó que Lionel Messi no jugará con la Selección Argentina los partidos amistosos contra El Salvador el viernes 22 de marzo a las 19:30 ET (20:30 ARG) y frente a Costa Rica el 26 del mismo mes a las 17:00 ET (18:00 ARG), Gerardo ‘Tata’ Martino dijo sobre la lesión de Leo que “hay que llevarla semana a semana, lo vamos a ir evaluando. Lo que está claro es que con él hay un objetivo que llegue en condiciones para jugar los cuartos de final de Concachampions“. Esto quiere decir que le apuntan para que regrese en el partido de ida contra Rayados de Monterrey el miércoles 3 de abril a las 20:00 ET (21:00 ARG).

Encuesta ¿En qué pierna es la lesión de Lionel Messi? ¿En qué pierna es la lesión de Lionel Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.