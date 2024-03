La era post Inter Miami de Lionel Messi y compañía puso la primera marcha para Josef Martínez con un comienzo histórico del CF Montréal en la MLS 2024. Sin embargo, la polémica dijo presente con una derrota en los últimos minutos, y el entrenador del delantero venezolano no dudó en hacer una denuncia pública sobre lo que les quitaron. ¡Oh, oh!

CF Montréal venía de ganarle a Inter Miami por dos goles a tres en un partido en el que Leo Messi no pudo estar por un descanso programado. Por su parte, Martínez se reportó con una asistencia para el tercer gol contra sus excompañeros que lo marcaría Sunusi Ibrahim.

El equipo canadiense tuvo el segundo mejor inicio en la historia del equipo con dos victorias y una derrota tan solo por detrás de los tres triunfos que lograron en el 2013. Así que el ánimo estaba tan arriba que no solo Josef Martínez le hizo una advertencia a Messi y toda la MLS, la idea también era ir por el segundo triunfo consecutivo en condición de visitante, pero…

Chicago Fire recibió al CF Montréal el 16 de marzo de 2024 y todo empezó a pedir de boca para el equipo que venía de ganarle a Inter Miami. Con dos goles de Matías Cóccaro y otro de Dominik Yankov tras asistencia de Martínez, estaban 3 a 1 arriba en el marcador y restaban un poco más de cinco minutos para el final del partido. Ahí iba a empezar la mayor polémica para el entrenador Laurent Courtois.

Cuando el partido parecía liquidado, apareció un penalti a favor de Chicago Fire y el encuentro se puso 2 a 3 con un poco más de seis minutos por jugar. El tiempo de adición aún no se conocía. Se levantó el cartel electrónico y dieron 22 minutos adicionales, según el DT de Josef Martínez y compañía. Otro argumento más para que denunciaran que a todos los jugadores del CF Montréal les quitaron algo.

Lo que le quitaron a Josef Martínez después de haberle ganado a Inter Miami

Justo el partido después de aquella victoria histórica contra Inter Miami y Lionel Messi, CF Montréal perdió contra Chicago Fire por cuatro a tres con dos goles en los minutos de adición. Luego de todo esto, el entrenador Laurent Courtois hizo una denuncia pública en conferencia de prensa porque, según él, les quitaron la victoria a Josef Martínez y compañía. “22 minutos añadidos, tarjeta roja al portero (de Chicago) que no se da. El tercer gol vino de un córner que no debería haber sido, el primer gol fue fuera de juego (…) A mis muchachos les quitaron algo“, dijo el DT.

¿Cuándo es el próximo partido de Josef Martínez contra Inter Miami y Messi?

El calendario de la temporada MLS 2024 fue tan generoso que no solo deparó un duelo de Josef Martínez contra su exequipo. Ante la no posibilidad de ver al delantero venezolano enfrentarse a Leo Messi en el encuentro del 10 de marzo, habrá una nueva opción para que se dé este duelo en el partido entre Inter Miami y CF Montréal del sábado 11 de mayo a las 19:30 ET (20:30 ARG).

Encuesta ¿Cuál de los dos equipos terminará primero en la tabla de posiciones? ¿Cuál de los dos equipos terminará primero en la tabla de posiciones? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.