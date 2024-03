La gran diferencia que Lionel Messi aún puede marcar a los 36 años tuvo un nuevo capítulo. En esta ocasión, en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf, Copa de Campeones, se vio como en tan solo 50 minutos dio una asistencia, marcó un gol y hasta hizo reaccionar al entrenador de Nashville SC con unas palabras imperdibles.

¡De todo y para todos! Leo Messi venía de no jugar en la derrota 2 a 3 contra CF Montréal del 10 de marzo porque viene arrastrando una molestia en el músculo posterior derecho. Ojo con esto, sería clave para las tres palabras del entrenador Gary Smith que se harían virales en un dos por tres.

El descanso le sentó bien a Messi porque en tan solo 8 minutos puso un balón que dejó solo a Luis Suárez para el primer gol del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024. Luego, el jugador argentino solo necesitó de dos toques para finalizar una gran jugada de Diego Gómez y decretar el 2 a 0 parcial de Inter Miami contra Nashville SC.

No alcanzaron a pasar 25 minutos de partido y el show de Lionel Messi con una asistencia y una anotación hizo que el entrenador Gary Smith no se contuviera a la hora de reaccionar y mostrar su frustración cuando llegó el grito del gol del futbolista argentino. El DT de Nashville no iba a ocultar en conferencia de prensa sus elogios a Leo.

Smith empezó diciendo que la gran diferencia entre el partido de ida y vuelta fue “que aquí tienes la incorporación de (Jordi) Alba en el lateral izquierdo, ya conoces la conexión que todos conocemos con Leo Messi y el propio Leo Messi estuvo muy, muy preciso en los primeros 15 minutos”. Luego, al DT de Nashville le preguntaron lo que pensó cuando vio que el jugador argentino salió a los cinco minutos del segundo tiempo por una molestia muscular, y su respuesta empezó con tres palabras épicas.

Lo que pensó el DT de Nashville cuando Messi salió en la victoria de Inter Miami

“Gracias a Dios”, empezó diciendo Gary Smith, el DT de Nashville, sobre lo que pensó cuando vio que Lionel Messi salió a los cinco minutos del segundo tiempo en la derrota contra Inter Miami. Luego, el entrenador inglés agregó sobre Leo que “es una gran influencia en el resto del grupo. Sí, tienen otros jugadores muy buenos, pero no hay nadie que pueda hacer lo que él puede hacer. Hay una cantidad infinita de confianza en sus decisiones, su técnica, su habilidad. Tan pronto como toma el balón, todos los demás se ponen en marcha y eso es un verdadero problema”.

Messi e Inter Miami, un paso más cerca del Mundial de Clubes 2025

Luego de la victoria tres a uno, cinco a tres en el marcador global, Inter Miami clasificó a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf y quedó un pasó más cerca para clasificar al Mundial de Clubes 2025 y a la Copa Intercontinental 2024. Messi y compañía tendrán que ganar cinco partidos más, dos en cuartos de final, el mismo número en semifinales y uno en la final para estar en estas dos competiciones como el campeón de la Concachampions 2024.