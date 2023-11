No fue casualidad que fuera elegido como el encargado de presentar y entregar el Balón de Oro 2023 al mejor jugador según la Revista France Football. David Beckham le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi por el octavo premio que recibió de este tipo y Antonela Roccuzzo no dudó en reaccionar.

Todo parece indicar que la premisa de Inter Miami es hacer sentir a Leo Messi como en familia y por eso la esposa y los hijos de Beckham han compartido en varias ocasiones con la familia del jugador argentino. Incluso, el exjugador inglés se animó a decir qué piensa sobre Antonela y los hijos de Lionel tras conocerlos en persona.

“Es muy humilde. En Miami en particular, es alguien a quien nunca se deja solo y se le sigue a todas partes. Hay cientos de personas que lo siguen todos los días en sus entrenamientos. Desde que llegó a Miami, ha estado yendo solo al supermercado, comprando y regresando a casa y la gente se sorprende por eso, pero esta es su naturaleza. Es humilde y trabajador. Tiene una familia increíble. Su esposa es increíble y los niños son increíbles. En resumen, es una persona común y corriente con un talento increíble”, le contó David Beckham sobre Lionel Messi al podcast ‘Stick to Football’ (Quédate con el Fútbol).

Luego de que se revelara cuánto cuesta comer en el restaurante que Victoria, David y Cruz Beckham, comieron junto a Leo Messi y Antonela Roccuzzo, llegó la hora de que uno de los dueños de Inter Miami se rindiera ante Messi con dos mensajes en Instagram. A uno de estos reaccionó la esposa del jugador argentino.

“Un gran honor presentarle a Leo su octavo Balón de Oro esta noche en París, una noche tan especial para Leo y su familia y fue un privilegio estar allí para celebrar un logro tan increíble. Miami es un verdadero honor tener a The Best (El Mejor). Felicidades mi amigo”, fue el primer mensaje que publicó David Beckham para Messi, pero estas palabras no serían las que harían reaccionar a Antonela.

Así reaccionó Antonela ante la mención que Beckham le hizo por el Balón de Oro de Messi

David Beckham redobló la apuesta y a la publicación que le dedicó a Lionel Messi le sumó una historia en Instagram en la que mencionó a Antonela Roccuzzo por el octavo Balón de Oro que ganó Leo. “Momento de orgullo para una hermosa familia”, publicó uno de los dueños de Inter Miami y la esposa del capitán de la Selección Argentina reaccionó compartiendo el emotivo mensaje de Beckham en el que fue mencionada ante sus más de 37.5 millones de seguidores en Instagram.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi por ganar el octavo Balón de Oro

Con una publicación de dos fotos que llegó a más de 3.4 millones de ‘Me Gusta’, Antonela Roccuzzo le dedicó el siguiente mensaje a Leo Messi por ganar el octavo Balón de Oro de la Revista France Football: “Felicitaciones amor. Seguí haciendo historia, ¡te mereces todo y más! Estamos súper orgullosos de vos”.