Una de las rivalidades deportivas más grandes de la historia vuelve a tener un capítulo más que picante por una denuncia pública que armó un lío en redes sociales con más de 220.000 reproducciones en X (Twitter). Cristiano Ronaldo, el protagonista, y Lionel Messi, el involucrado al ser parte de una firme afirmación.

La batalla deportiva que duró 19 años en Europa acabó tras los nuevos equipos que eligieron Leo Messi y Cristiano a partir del 2023. Mientras que uno llegó a la Liga de Arabia Saudita firmando con el Al-Nassr FC por dos años y unos $200 millones de dólares, el otro llegó a un acuerdo con Inter Miami por tres temporadas y un salario anual entre 50 y 60 millones.

Cristiano Ronaldo envió un mensaje contundente sobre la rivalidad con Lionel Messi el 6 de septiembre de 2023 al decir que “al que le gusta Cristiano no tiene porque odiar a Messi, ni viceversa. Los dos somos muy buenos y hemos cambiado la historia del fútbol.” Luego, CR7 dio por finalizado este duelo deportivo afirmando que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no”. Sin embargo, un fanático del jugador argentino no aplicó estas palabras.

Leo Messi le dio la razón a Cristiano y ante la pregunta que le hizo el diario L’Équipe sobre si la rivalidad con CR7 había acabado tras ganar el octavo Balón de Oro, la respuesta final fue contundente: “Siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”.

El influenciador Charles, que se describe como amante del fútbol, Culé y de Lionel Messi en X, publicó un video del gol de Cristiano Ronaldo en la victoria 3 a 1 del Al-Nassr contra Al-Wahda por la fecha 13 de la Liga de Arabia Saudita. Hasta ahí todo normal, pero el mensaje con el que acompañó la anotación no solo involucró a Leo, también dejó sobre la mesa una denuncia pública. Lío en redes sociales en 3, 2, 1…

Lío en redes: La denuncia pública sobre Cristiano que involucró a Messi

“Si pueden decir que los goles de Lionel Messi están guionados, ¡¡¿¿qué acabo de ver ahora??!!”, publicó el influenciador Charles dando a entender que todo estaba planeado para que Cristiano Ronaldo anotara en la victoria del Al-Nassr contra Al-Wahda tras los dos insólitos errores de la defensa rival. Sino es el gol más fácil en la carrera de CR7, pega en el palo.

Lo que piensan Messi y Ronaldo de volver a jugar en Europa

Todo apunta a que está etapa llegó a su fin. Cristiano Ronaldo sostuvo el 17 de julio de 2023 sobre la posibilidad de volver a jugar en Europa que “estoy seguro que no regresaré a algún club europeo, abrí el camino en la liga de Arabia Saudita”. ¿Y Leo Messi? Tiene el mismo sentir. “No, para nada. Ahora que he dado un paso adelante al venir aquí a los Estados Unidos, no creo que vuelva nunca a jugar en Europa. Por supuesto que extrañaré jugar la Liga de Campeones o la Liga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración”, le respondió el ’10’ argentino a L’Équipe cuando le preguntaron sobre la posibilidad de regresar al FC Barcelona en condición de préstamo.