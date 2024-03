Se viene un verano lleno cargado de retos en un panorama europeo donde torneos como la Eurocopa de Naciones no serán el único certamen a seguir de cerca. El futuro de Lionel Messi de cara a los próximos meses puede cruzarse con el que para muchos supone su máximo heredero no solo por la ciudad de Barcelona. Ver a La Pulga vs. Lamine Yamal, ni mucho menos descartado para inicios de agosto.

La selección Argentina y de España dirán presente en unos Juegos Olímpicos de París donde empiezan a formarse las listas pensando en esas convocados que pueden ir teniendo más de 23 años en sus piernas. Un caso que no afecta a Yamal, sí a Messi y que como desvelase el propio Javier Mascherano, ahora mismo no es el problema para ver a Leo en la capital francesa. Si el calendario con Inter Miami y esos últimos problemas físicos que ha venido arrastrando La Pulga en el último tiempo. Con algo de suerte y ayuda, podría verse las caras con su heredero.

¿Por qué? Por Relevo hablan de una Real Federación Española de Fútbol que ya trabaja por llevar a la joya del Barcelona a los JJOO. Una medida pedida a gritos y que no supondría sacarle de la Eurocopa que finalizará solo 10 antes del inicio de la cita (24 de julio). Ver a Yamal y Messi luchando por el Oro no es ni mucho menos imposible, pero por el conjunto culé no parecen de momento prestarse a la tarea. Los precedentes hacen levantar las alarmas en todos los sentidos.

“No queremos otro caso Pedri”, es lo que hasta voces del club como Xavi han pedido. Aquel verano donde en el 2021 vimos al volante en Juegos Olímpicos y Eurocopa le siguen pasando factura en lo físico. Desde dicha se ha perdido 1 de cada 3 partidos por problemas físicos y un desgaste que repetir con Yamal hace temer a todos con el mismo resultado. Recordemos que España ocupa el Grupo C junto a los Egipto, Rep. Dominicana y Asia 2. Argentina por su parte, empieza todo en el B ante los Marruecos, Asia 3 y Ucrania. Se pueden ver las caras desde la segunda ronda y a partir de los primeros días de agosto.

¿Veremos al ‘10’ del pasado frente al ‘10’ del futuro en Barcelona? Es la gran pregunta que se hace Relevo hoy. Messi decidirá todo junto a Inter Miami y Argentina más adelante. Lo de Yamal es cuestión del Barcelona meramente teniendo en cuenta que puede ser convocado al tener apenas 16 años. No es obligatorio ceder activos para el torneo, más si el deseo de muchos. La Pulga luchará en caso de meterse en la expedición por repetir lo hecho en China 2008. Una llamada de Barcelona decidirá todo en semanas.

Maestro y rival por el Oro

“Messi fue y sigue siendo mi modelo a seguir, es quien me inspiró y me dio pasión”, palabras de la joya culé en la gala del Golden Boy. Un momento donde no dudó en poner a La Pulga como el modelo de cualquier hijo de La Masia. Barcelona presiona para que no viaje a París apenas unos días después de que termine la Eurocopa donde tendrá su estreno en las grandes noches de La Roja.

¿Qué selecciones tienen más victorias en los JJOO?

Hay un múltiple empate a dos que promete un nuevo rey de la cita Olímpica para este verano. Argentina, Gran Bretaña, Brasil, USSR y Uruguay buscan alcanzar los tres títulos de Hungría de cara a situarse en lo más alto del palmarés. España sueña con igualarles tras la victoria conseguida en Barcelona 1992. Lo mismo ocurre con una Francia que será local más de 80 años después.