Barcelona se va al parón de selecciones con una victoria que vale oro. La remontada ante Deportivo Alavés, marcada por el doblete de Robert Lewandowksi, permite recuperar puntos perdidos en las últimas fechas e igualmente seguir en la parte alta de LaLiga. Críticas al polaco por su gesto con Lamine Yamal en el ecuador de la segunda parte en Montjuic. Próximo reto, en Madrid y ante Rayo Vallecano el sábado 25 de noviembre.

Todo ocurriría en el minuto 71. Yamal buscaba un recorte en ataque que terminaría con un remate de la joya del Barcelona que se marcharía a córner. Lewandowski recriminaba al joven un pase al centro que no llegó y que hizo a Lamine pedir perdón extendiéndole la mano. El polaco le negó el saludo al joven de 16 años en una secuencia grabada desde las tribunas de Montjuic que levanta críticas contra el ex Bayern Múnich o Borussia Dortmund. El 2-1 vale mucho más de lo que parece en Cataluña.

Pero hay cosas que no gustan. Barcelona se levanta con críticas a Lewandowski por dicha acción. Medios como MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivohablan de una tensión que se palpa en el conjunto culé por la ausencia de regularidad en un juego que desde hace 7 partidos no puede vencer por más de un tanto. La derrota ante Real Madrid en El Clásico, en la última jornada de Champions League y las lesiones, motivos para entender los humos de un equipo donde Xavi Hernández ya piensa en lo que viene por delante.

El gol ante los 18 segundos de Deportivo Alavés prometía una tarde difícil. Por segunda vez en la temporada Barcelona tenía que remontar desde el minuto 1 (Granada era el precedente) un marcador que se le ponía patas arriba. Un gran cabezazo de Lewandowski y un penal cambiado por el polaco, los tantos de un equipo que cruza los dedos por recuperar fichas para el final del semestre. Xavi sumará fichas pronto.

Barcelona es ahora mismo tercero. Tras 13 jornada de un certamen donde Girona es líder con 34 unidades, solo Real Madrid (32 puntos) y el conjunto culé con 4 menos parecen estar en la carrera por un título donde eso sí, hay que estar atentos al Atlético. Los Colchoneros son cuartos con 28 en la tabla general y un partido menos que los nombrados. Se empieza a apretar todo en una temporada donde no olvidemos, los de Xavi defienden la corona ganada meses atrás. Vienen semanas claves.

Xavi cuestiona a la prensa desde Barcelona

El entrenador culé apuntó contra los medios: “Lo del entorno no lo digo por la afición, lo digo por la prensa, que es muy exagerada. Son más las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no jugamos tan bien. Les he dicho en el descanso que tranquilos, que aquí no se comen a nadie”.

Los próximos encuentros del Barcelona

Se fecha FIFA detendrá todo por unos días. Tras el regreso de los internacionales Barcelona jugará como visitante ante Rayo, será local ante Porto el 28 de noviembre para buscar su pase a octavos de la Champions League y recibirá al Atlético de Madrid el 3 de diciembre. Ojo también a un duelo frente al Girona del 10 de diciembre que será clave en la lucha por el título.