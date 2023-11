Lo que le permitió a Messi ser el mejor jugador del mundo durante tantos años

Fue una escena que nadie, absolutamente nadie esperaba en el fútbol de Estados Unidos. Lionel Messi se lesionó en medio de la temporada MLS 2023 y al relatar más detalles sobre lo que le pasó en Inter Miami, Leo confesó lo que le permitió ser el mejor jugador del mundo durante tantos años.

La primera temporada de Messi fue digna de llevar a la pantalla chica, y como toda buena serie, una parte fundamental del clímax fue la lesión que sufrió el jugador argentino. Leo se perdió cuatro partidos consecutivos, incluida la final de la US Open Cup 2023, y hasta que él mismo lo confirmó en su serie de Apple TV, el entrenador Gerardo Martino no fue claro sobre lo que pasaba al ’10’ argentino.

Aquí iba a estar la clave para ser el mejor jugador del mundo durante muchas temporadas. “Estos momentos son los más difíciles porque nunca es lindo estar lesionado y estar desde afuera cuando nos estamos jugando cosas importantes. Me toca quedarme afuera y no ayudar desde adentro, pero hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea”, reveló Lionel Messi en la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) tras lesionarse el 20 de septiembre de 2023.

El historial de lesiones de Leo Messi lo ha tenido como máximo 87 días por fuera de las canchas debido a una fractura el 12 de noviembre de 2006 en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, según el portal Transfermarkt. El hecho de no tener una lesión de gravedad durante toda su carrera, fue parte fundamental de su éxito como lo confesó el mismo capitán de la Selección Argentina.

Leo Messi se resintió de una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha y en el quinto capítulo de su serie de Apple TV decidió no solo hablar sobre el tema. El episodio llamado ‘Adversidad’ mostró una faceta del jugador argentino reflexivo sobre las claves que lo llevaron a tener un nivel élite durante tantos años. Después de nombrar aspectos como la dedicación y el buen descanso, el ’10’ de Inter Miami fue sincero sobre lo que le permitió estar en la cima del fútbol por tanto tiempo.

Lo que le permitió a Messi ser el mejor jugador del mundo durante tantos años

“El cuidado, la dedicación, el descanso y la suerte también, porque, dentro de todo, no he tenido lesiones graves. Por más de que te cuides y hagas todo bien, a veces te lesionas igual. Yo, dentro de todo, gracias a Dios, no tuve que pasar por quirófano. No tuve lesiones complicadas y eso hace que pueda rendir durante tantos años”, confesó Lionel Messi en el quinto capítulo de la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), de Apple TV.

No era ser el mejor jugador del mundo: Lo que Messi siempre buscó en su carrera

A la hora de describir cómo quiere que lo recuerden una vez que decida retirarse, Lionel Messi reveló en su serie de Apple TV lo que siempre buscó en el fútbol. No era ser el mejor del mundo. “No pienso en mi legado. Siempre dije que mi objetivo era hacer mi carrera, hago lo que me gusta. Y después, cada uno me recordará como quiera“, afirmó Leo.