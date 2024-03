Una nueva jornada de la MLS se puso en marcha y los jugadores latinoamericanos dieron de qué hablar. Mientras que Inter Miami tenía un duro desafío contra D.C. United sin Lionel Messi, Josef Martínez iba a sufrir una inesperada derrota con CF Montréal. El camino de dos viejos conocidos se volvería a cruzar.

¡A los antecedentes! Luego de jugar 40 partidos en Inter Miami con un registro de doce goles, tres asistencias y 2.570 minutos, Martínez llegó a CF Montréal para la temporada MLS 2024 y en tan solo el cuarto partido de su exequipo pudo jugar contra sus excompañeros. No enfrentó a Leo Messi porque en ese partido descansó el ’10’ argentino.

Josef Martínez aportó una asistencia para la victoria 2 a 3 contra Inter Miami del 10 de marzo de 2024 y terminó con los ánimos tan arriba que le envió una advertencia a Messi y toda la MLS sobre lo que había significado aquel triunfo para el CF Montréal: “¡Qué tres puntos muchachos! ¡Volvemos a casa con tres puntos, un gran partido y continuamos! ¡Esto no es nada para este equipo! ¡Vamos!”. ¿Ya le respondieron?

El equipo de delantero venezolano parecía que iba a ganar el partido contra Chicago Fire del 16 de marzoporque estaban arriba en el marcador 2 a 3 a falta de un poco más de cinco minutos por jugar. Una nueva asistencia de Martínez parecía ser clave para definir el encuentro, pero el club local lo empató y terminó ganando la contienda cuatro goles a tres con una anotación al quinto minuto de adición. Mientras todo esto pasaba, Inter Miami le iba a ganar a D.C. United sin Lionel Messi por lesión.

Inter Miami decidió apostarle a Luis Suárez y Leonardo Campana como los delanteros ‘9’ de área tras la salida de Josef Martínez. En la victoria 1 a 3 contra D.C. United ambos respondieron, ya que el delantero ecuatoriano marcó un gol y dio una asistencia y ‘Lucho’ se reportó con dos anotaciones. Uno de ellos sería el encargado de acordarse del atacante nacido en Venezuela tras aquella advertencia que les hizo a Leo Messi y toda la MLS.

“Esto es una pelea sana. Obviamente lo más importante es que gané el equipo y que me sentí bien, así que hay que seguir por este camino. El primer año tuve a Gonzalo Higuaín, el segundo a Josef Martínez, el tercero a Luis Suárez. Son peleas que uno tiene en el día a día, obviamente me ayudan a seguir trabajando fuerte y a competir (…) He aprendido mucho de los tres, son tres cracs dentro y fuera de la cancha“, afirmó Leonardo Campana en la atención a los medios de comunicación del 16 de marzo de 2024. No hay problemas con el delantero venezolano, lo recordaron de gran manera a pesar de aquella advertencia.

¿Cuál es la lesión que tiene Lionel Messi?

En la previa a la victoria de Inter Miami contra D.C. United, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas informó sobre Lionel Messi que “tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el (músculo) isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo. La disponibilidad de Messi será determinada con base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”.