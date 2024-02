Modric y los tres motivos que definen si llega o no la MLS de Messi

38 años, una infinidad de títulos encima y la MLS de fondo. Siguen las noticias alrededor del futuro de un Luka Modric que continúa sonando como futurible de una Mayor League Soccer donde no solo Lionel Messi le espera. Hay tres claves pensando en como se resuelve una trama donde todo empieza por Real Madrid. Vamos con ello.

El croata termina contrato el 30 de junio del 2024. Es de público conocimiento en España que desea seguir, así como que existen dudas en la casa blanca pensando en otros 12 meses de servicio. Es la única extensión de vínculo laboral que se ve alrededor de un jugador mítico para el Santiago Bernabéu y sus gradas. De momento Real Madrid no ha movido ficha y si bien medios como The Athletic dudan que Modric desee seguir en este rol secundario, la estabilidad de su familia en la capital puede influir.

Grandes jugadores como Alessandro Del Piero o Francesco Totti se han mudado a Madrid en estos meses. La oferta de vida de la ciudad incluso ha provocado que ya ex Real Madrid como Eden Hazard siguen residiendo en una urbe del más alto nivel. The Athletic habla de un entorno de Modric que será clave para una decisión donde repetimos, todo pasa por la primera decisión que se tome desde el palco del Santiago Bernabéu. Si hay que salir, también habrá que medir diversas cuestiones. La familia tiene voz.

El portal afirma que Modric y los suyos no terminan de verse convencidos por Arabia. Riad ya le tentó en el pasado con ofertas a la altura de pocos, pero los precedentes de figuras queriendo salir solo seis meses después de fichar por la Saudí Pro League genera dudas. Es aquí donde se apunta a Estados Unidos y Messi como ese destino idóneo para lo que puede buscar un hombre en los últimos coletazos de su carrera. Miami, Los Ángeles, Nueva York y hasta Washington han contactado con su figura en estos meses. La reunión con David Beckham en verano fue el puntapié de todo.

¿Qué más decide todo? Pues el futuro de la selección de Croacia. Anoche Ekrem Konur hablaba de Dinamo Zagreb ofreciéndose como lugar de desembarco para que Luka pueda enfocarse en una hipotética clasificación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026. Algunos rumores apuntan a clubes europeos, pero estos solo serían considerados por Luka en caso de verse con fuerza en el mundo del fútbol internacional. En septiembre cumple 39 años.

Respuesta a sus detractores

El croata ha visto comentarios de todo tipo alrededor de su edad y futuro inmediato en un equipo que desborda juventud en cada línea. Tras su gol ante Sevilla, aprovechó en RMTV para sacar pecho por un recorrido y presente que no entiende de números en el documento de identidad: “A pesar de que todos nos quieren meter edades a nosotros…Estoy contento por haber ayudado con el gol. Hay que seguir. Vamos”.

¿Cuándo se define todo?

Antes de finales de marzo Real Madrid no entrará de lleno en el apartado renovaciones. Es una practica ya habitual para la directiva de Florentino Pérez. A lo largo de los últimos años viene siendo el momento donde se levanta o no el pulgar pensando en nuevos vínculos laborales. Con Modric no habrá excepciones y veremos como afectan tanto dinero, entorno y hambre personal en una decisión que salpica de manera directa a la MLS de Messi.